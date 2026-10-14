PSD intră la guvernare în România și va avea 11 miniștri în cabinetul propus de Luca Niculescu. Ce priorități anunță social-democrații

Partidul Social Democrat (PSD), condus de Sorin Grindeanu, a decis miercuri, 14 octombrie, să intre la guvernare în România, în viitorul cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor avea 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale, iar celelalte șase vor reveni unor tehnocrați. Liderul PSD a motivat decizia prin situația economică a țării și necesitatea formării unui guvern funcțional, scrie HotNews.

„Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional. Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național”, a declarat Sorin Grindeanu, după ședința conducerii partidului.

Liderul social-democrat a avertizat că menținerea guvernului interimar condus de Ilie Bolojan ar putea genera costuri suplimentare de cel puțin 60 de miliarde de lei românești, echivalentul a aproximativ 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit estimării prezentate de acesta.

Viitorul cabinet este propus după mai bine de cinci luni de guvern interimar, în urma adoptării, pe 5 mai, a moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu voturile PSD și AUR.

Ce priorități anunță PSD

Sorin Grindeanu a prezentat zece priorități pe care partidul dorește să le promoveze în noul guvern. Printre acestea se numără prezentarea, până la 1 noiembrie, a situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate, precum și adoptarea unei rectificări bugetare care să asigure finanțarea spitalelor și a serviciilor esențiale.

PSD propune și semnarea unui memorandum cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor, prin care să fie asigurată predictibilitatea fiscală pentru 2027. Grindeanu a precizat că partidul își dorește ca anul viitor să nu fie majorate taxele.

Printre celelalte obiective se regăsesc elaborarea bugetului de stat pentru 2027 până la 1 decembrie, accelerarea măsurilor de relansare economică, asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii, indexarea pensiilor și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.

Social-democrații mai propun reforma administrației publice, inclusiv comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori și reunirea unor servicii publice pentru reducerea cheltuielilor.

Cine sunt miniștrii propuși de PSD

Lista social-democraților pentru viitorul cabinet include:

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Florin Barbu – Agricultură și Dezvoltare Rurală;

Alexandru Rogobete – Sănătate;

Florin Manole – Muncă;

Daniel Zamfir – Economie;

Radu Marinescu – Justiție;

Alexandru Stoica – Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație;

Ștefan Ovidiu Popa – Transporturi și Infrastructură;

Natalia Intotero – Mediu, Ape și Păduri;

Mihai Ghigiu – Investiții și Proiecte Europene;

Ștefan Radu Oprea – Apărare Națională.

Celelalte șase portofolii, de la Finanțe, Educație, Cultură, Externe, Energie și noul minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale, urmează să revină unor tehnocrați.

Decizia PSD privind participarea la guvernare și lista miniștrilor au fost anunțate după ședința conducerii partidului. Cabinetul condus de Luca Niculescu urmează să parcurgă procedura de învestire.

Cum a început criza politică din România

Criza politică din România a început în aprilie 2026, când PSD și-a retras sprijinul pentru Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan, acuzând deteriorarea situației economice și lipsa dialogului în coaliția de guvernare. Din coaliție făceau parte PSD, Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR).

Pe 5 octombrie, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un nou guvern. Negocierile au continuat în condițiile divergențelor dintre partide privind componența și susținerea politică a viitorului executiv.