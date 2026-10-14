Giorgia Meloni critică acordul lui Trump privind motorina rusească: „Riscurile sunt clare”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat miercuri, 14 octombrie, că acordul Statelor Unite de a cumpăra motorină din Rusia este „foarte riscant”. Potrivit acesteia, acordul riscă să legitimeze Moscova, să-i ofere venituri suplimentare pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei și să slăbească efectul sancțiunilor occidentale.

Într-un discurs susținut în Senatul Italiei, Meloni a afirmat că majorarea prețurilor la combustibili este provocată în principal de războiul din Iran, nu de conflictul din Ucraina, relatează agenția italiană de presă ANSA.

„Rezultatul acestei măsuri este discutabil, în timp ce riscurile sunt clare: legitimarea Moscovei în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generarea de noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbirea implicită a pârghiei reprezentate de sancțiuni”, a declarat premierul italian.

Meloni a mai spus că această decizie contravine strategiei occidentale susținute de mult timp, care urmărește să exercite presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a-l determina să înceapă negocieri serioase în vederea încheierii războiului.

Acordul a fost anunțat pe 9 octombrie, după discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. În urma înțelegerii, Moscova ar urma să poată exporta motorină în Statele Unite și pe alte piețe, în pofida sancțiunilor impuse Rusiei după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Ca urmare a acordului, Guvernul rus a relaxat parțial interdicția privind exporturile de motorină, permițând vânzarea a 500 de mii de tone de combustibil pe piețele externe, începând cu 10 octombrie.

Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat că, la indicația lui Trump, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine emite o autorizație generală temporară care permite furnizarea motorinei rusești pe piața mondială.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit premierului italian pentru sprijin și pentru poziția sa.