Ungaria sprijină integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, susține că țara sa va sprijini integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Reacția vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelensky a semnat o cerere de aderare a țării sale la UE.

