„Uite, Sașa, nu are rost. Nici măcar nu răspunde la telefon”. Lukașenko oferă detalii despre discuțiile purtate cu Vladimir Putin și Evgheni Prigojin

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a povestit versiunea sa despre cum au avut loc negocierile din 24 iunie, pe fondul tentativei de revoltă armată a grupului Wagner condus de Evgheni Prigojin. El a confirmat, de asemenea, sosirea lui Prigojin în Belarus, scrie Novaya Gazeta.

„Garanțiile de securitate, așa cum a promis ieri (luni, 26 iunie, n.red.) Putin, au fost oferite. Văd că Prigojin zboară deja cu acest avion. Da, într-adevăr, el se află în Belarus (…)”, a declarat Lukașenko la o adunare cu oficiali ai statului său.

Aleksandr Lukaşenko, aliatul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, susține că nu a fost conștient de gravitatea situației din Rusia până sâmbătă dimineață, gândindu-se: „Este un război în desfășurare, nu știi niciodată ce se întâmplă acolo”. În primele ore ale zilei de 24 iunie, Lukașenko a fost informat că Vladimir Putin vrea să discute cu el.

„Cel mai periculos lucru, așa cum am înțeles eu, era modul în care ar fi putut evolua situația și consecințele ei. Acesta a fost cel mai periculos lucru. I-am sugerat lui Putin să nu se grăbească. Să vorbească cu Prigojin, cu comandanții săi.

La care el mi-a spus: „Uite, Sașa, nu are rost. Nici măcar nu răspunde la telefon, nu vrea să vorbească cu nimeni”.

Am întrebat: „Unde este?”. – „În Rostov.” Am spus: „Bine. O pace proastă e mai bună decât orice război. Nu vă grăbiți. Voi încerca să iau legătura cu el”. Încă o dată îmi spune: „Nu are rost.” Eu spun: „Bine, așteaptă.” Am vorbit probabil o jumătate de oră. Apoi m-a informat despre ce se întâmpla pe front. Îmi amintesc că a spus: „Știi, e ciudat de bine pe front, mai bine ca niciodată”. I-am spus: „Vezi, nu e atât de trist”. La ora 11:00, încă mai trebuia să găsesc acele telefoane… Am întrebat: „Cum iau legătura cu el? Dă-mi numărul de telefon.” El a spus: „Probabil că FSB-ul are numărul.” Am verificat. Până la mijlocul zilei am stabilit până la trei canale de comunicare pe care le putem folosi pentru a vorbi cu Rostov”, a declarat Lukașenko.

Potrivit acestuia, în prima etapă, la organizarea discuțiilor cu Prigojin au participat doar Yunus-Bek Evkurov, ministrul adjunct al Apărării al Federației Ruse, și Alexander Bortnikov, directorul FSB.

Lukașenko a precizat că șeful grupului Wagner a acceptat imediat să vorbească cu el la telefon. Dar, în același timp, Prigojin era „total euforic”, așa că „au vorbit în prima rundă timp de aproximativ 30 de minute într-un limbaj vulgar”.

„Băieții tocmai veniseră de pe front. Au văzut mii de băieți ai lor morți. Băieții sunt foarte jigniți, mai ales comandanții. Și, din câte am înțeles, au fost foarte influențați de Prigojin însuși”, a spus Lukașenko.

El a mai declarat că l-a convins pe șeful grupului Wagner să oprească insurgența, iar la finalul conversației i-a spus: „Știi, poți să faci ce vrei tu. Dar nu-mi purtați pică. Brigada este pregătită pentru redistribuirea la Moscova. Și vom apăra Moscova. Pentru că această situație nu este doar în Rusia. Nu este doar pentru că este Patria noastră. Ci pentru că, Doamne ferește, această agitație s-ar fi răspândit în întreaga Rusie, iar premisele pentru asta erau enorme, noi eram următorii la rând”.

Evgheni Prigojin a pornit în noaptea de vineri spre sâmbătă, 23-24 iunie, împreună cu luptătorii săi ceea ce a numit drept un „Marş al Dreptăţii” către Moscova, cu scopul de a înlocui conducerea militară rusă, căreia îi reproşează eşecurile armatei ruse prin lipsa de leadership în războiul din Ucraina şi numeroasele decese inutile în rândul combatanţilor Wagner prin refuzul de a furniza acestei grupări muniţiile necesare.

Luptătorii Wagner, circa 25.000, conform versiunii lui Prigojin, au trecut astfel graniţa dinspre Ucraina în Rusia, au ocupat oraşul Rostov pe Don, au înaintat la nord în regiunea Voronej şi au ajuns până în regiunea Lipeţk la circa 400 de kilometri de Moscova. Criza ce ameninţa puterea preşedintelui Vladimir Putin a fost în final dezamorsată printr-un acord mediat de preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, ce prevede că Rusia va renunţa la acuzaţiile penale împotriva lui Prigojin şi a luptătorilor participanţi la rebeliune, dar liderul Wagner va pleca în Belarus.

În urma încheierii acestui acord, combatanţii Wagner au început o retragere organizată către bazele lor temporare în Ucraina.