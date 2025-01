UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei, după ce Ungaria a primit garanții privind securitatea energetică

Miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene au convenit să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei, anunță Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. Decizia Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles vine după ce Ungaria nu a blocat votul în schimbul unor garanții privind securitatea energetică, relatează Reuters.

Sancțiunile impuse Rusiei, care includ restricții comerciale și înghețarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, sunt prelungite la fiecare șase luni. Următorul termen-limită este 31 ianuarie, iar pentru prelungire era necesară o decizie unanimă a tuturor statelor membre ale UE.

De această dată, însă, UE s-a confruntat cu opoziția Ungariei, nemulțumită de faptul că Ucraina a oprit tranzitul gazelor rusești prin teritoriul său. Anterior, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, le-a transmis liderilor UE că după inaugurarea lui Donald Trump ca președinte al SUA va decide dacă este de acord cu prelungirea sancțiunilor.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing.