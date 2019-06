Ucraina trece la „bani mari”. Kievul a prezentat bancnota de 1.000 de grivne

Banca Naţională a Ucrainei a dezvăluit marţi, 25 iunie, noua bancnotă de 1.000 de grivne, care va fi introdusă în circulaţie la data de 25 octombrie 2019, potrivit unui comunicat al Băncii Naţionale a Ucrainei.

Această bancnotă, a cărei valoare la cursul de schimb actual este de aproximativ 39 de dolari, va fi cea mai valoroasă bancnotă care va în Ucraina. Actuala şi cea mai valoroasă bancnotă, de 500 de grivne, a fost introdusă în luna septembrie 2006.

Într-un comunicat publicat pe pagina sa de Internet, Banca Naţională a Ucrainei a subliniat că introducerea acestei bancnote a fost cerută de „factorii economici, în special mărimea şi dinamica majorărilor salariale, de cantitatea de numerar în circulaţie, de ponderea plăţilor fără numerar şi de nivelul inflaţiei. Noua bancnotă încorporează cele mai moderne tehnologii de securitate iar designul este similar cu cel al bancnotelor de 20, 100 şi 500 de grivne”, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Yakiv Smolii.

Pe viitoarea bancnotă de 1.000 de grivne va figura portretul omului de ştiinţă Volodymyr Vernadskyi, unul dintre fondatorii şi primul preşedinte al Academiei ucrainene în anul 1918.