Cererea Ucrainei de aderare la UE, înmânată oficial reprezentantului permanent pe lângă UE al Franței, care prezidează Consiliul UE

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Regatul Țărilor de Jos, Vsevolod Chentsov, a prezentat cererea Ucrainei lui Philippe Leglis-Costa, Reprezentant permanent pe lângă UE al Franței, care prezidează Consiliul UE.

„A început procedura de examinare a cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană”, titrează presa din Ucraina cu referire la un tweet al ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Regatul Țărilor de Jos, Vsevolod Chentsov.

„I-am prezentat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, semnată de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, lui Philippe Leglis-Costa, Reprezentant permanent la UE al Franței, care prezidează Consiliul UE”, a spus Chentsov.

El a adăugat că cererea a fost înregistrată.

Peședintele ucrainean Volodimir Zelensky a semnat luni, 28 februarie, o cerere de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Într-un interviu acordat POLITICO, liderul slovac a deplâns agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și a insistat pentru crearea unei căi speciale de aderare la UE, în special pentru Kiev.

Ar trebui să existe „o cale cu totul nouă” pentru o țară care a trecut printr-un război și „dorește să facă parte din Europa”, a spus el.

