Șefa diplomației UE: „Rusia continuă să folosească gazul ca armă și R. Moldova este încă o dată ținta războiului său hibrid”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că „continuă să utilizeze gazul ca armă” și că poartă un „război hibrid” în R. Moldova. Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a anunțat marți, 7 ianuarie, că a avut o discuție telefonică cu prim-ministrul R. Moldova Dorin Recean, în care a „reafirmat solidaritatea noastră neclintită cu Moldova”.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.



Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.



In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova.