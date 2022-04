Secretarul general al ONU îndeamnă Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de încetare a focului în perioada sărbătorilor pascale

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat Rusia și Ucraina să ajungă la un acordul de încetare a focului în perioada când este sărbătorit Paștele Ortodox.

De asemenea, secretarul general al ONU, a îndemnat părțile implicate în războiul din Ucraina să oprească vărsarea de sânge și să găsească o posibilitate pentru dialog și, ulterior, pentru un acord de pace.

I am calling for an Orthodox Holy Week humanitarian pause to the war in Ukraine.



I urge all parties – and all champions of peace around the world — to join my Easter appeal.



Save lives.



Stop the bloodshed and destruction.



Open a window for dialogue and peace. pic.twitter.com/drEWHcExnl