Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, declară că nu va candida la funcția de primar al Chișinăului

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care este și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), afirmă că nu va candida la funcția de primar al municipiului Chișinău la alegerile locale din toamna anului 2027.

Bolea a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă, după ce liderul PAS, Igor Grosu, l-a menționat printre potențialii candidați ai partidului pentru funcția de primar al capitalei.

Anterior, Igor Grosu a declarat că PAS are mai multe posibile candidaturi pentru această funcție, menționându-i pe ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, ministra Finanțelor, Victoria Belous, și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Recent, Alexandru Vornicu, primarul comunei Stăuceni, care fusese anunțat drept candidatul PAS la funcția de primar al municipiului Chișinău, a declarat că renunță la candidatură din motive personale.

Alegerile locale generale urmează să aibă loc în toamna anului 2027.