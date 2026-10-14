Guvernul anunță investiții de 2,3 miliarde de lei în Chișinău și suburbii. Ce proiecte sunt în desfășurare

Guvernul anunță investiții de miliarde de lei în modernizarea curților de bloc, reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare și renovarea instituțiilor publice din municipiul Chișinău și suburbii. Datele au fost prezentate de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicate proiectelor de dezvoltare a capitalei.

Printre inițiative se numără programul „Curtea Europeană”, în cadrul căruia au fost aprobate 469 de proiecte de modernizare a curților de bloc, cu o valoare estimată la 2,3 miliarde de lei, scrie Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Potrivit sursei citate, 38 de curți au fost deja modernizate, alte 32 sunt în proces de reabilitare, iar pentru 18 urmează să înceapă lucrările. Proiectele includ repararea trotuarelor și a căilor de acces, amenajarea terenurilor de joacă, a spațiilor verzi și a zonelor de odihnă. Primul lot, care cuprinde 88 de curți, urmează să fie finalizat până la sfârșitul lunii noiembrie.

Investiții de peste 273 de milioane de lei în suburbii

În suburbii sunt implementate 12 proiecte de infrastructură și dezvoltare regională, cu o valoare totală de peste 273 de milioane de lei. Dintre aceștia, 237 de milioane de lei reprezintă contribuția Guvernului, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău, scrie MIDR.

Proiectele prevăd extinderea rețelelor de canalizare în Ghidighici, Băcioi, Budești și alte localități, modernizarea drumurilor de acces din Trușeni și Bubuieci, construirea unei săli sportive cu piscină în Budești și restaurarea clădirii istorice a Zemstvei din Chișinău.

Alte 82 de proiecte de dezvoltare locală beneficiază de finanțare de peste 334 de milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Acestea vizează extinderea rețelelor de apă și canalizare, renovarea instituțiilor publice, modernizarea drumurilor locale și amenajarea spațiilor sportive și de recreere.

Totodată, prin programul de dezvoltare a serviciilor de creșe publice sunt susținute 37 de proiecte, cu investiții guvernamentale de peste 93 de milioane de lei.

Lucrări pe centura Chișinăului

În perioada 2021–2026, au fost finalizate mai multe lucrări de infrastructură rutieră pe drumurile naționale din apropierea municipiului Chișinău, potrivit ministerului.

Unul dintre proiecte vizează reconstrucția unui sector de 6,5 kilometri al centurii capitalei, realizată cu o finanțare de 9,9 milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții. Pentru continuarea dezvoltării centurii, un alt sector, cu o lungime de 18 kilometri, a fost inclus în planul de achiziții pentru anul 2027. Pentru ceilalți 50 de kilometri este în desfășurare studiul de fezabilitate.

În iulie 2025 au fost finalizate lucrările de reconstrucție a podurilor și pasajelor din zona Pruncul, la ieșirea de pe sectorul Sculeni, inclusiv a accesului către strada Pietrăriei. Valoarea proiectului a fost de 190,4 milioane de lei.

De asemenea, în aprilie 2024 a fost finalizată reparația pasajului Cricova, amplasat pe drumul național M5, care asigură legătura dintre frontiera cu Ucraina, Criva, Bălți, Chișinău și Tiraspol. Lucrările au costat 39,6 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, investițiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor de trai, creșterea accesului la servicii publice și dezvoltarea infrastructurii în capitală și în localitățile din apropiere.