Protest la Kiev față de planul lui Volodimir Zelenski privind autonomia estului Ucrainei

Mii de persoane au protestat la Kiev față de „Formula Steinmeier”, înțelegerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu Moscova, prin care ar putea garanta autonomie teritoriilor din est, controlate de separatiștii pro-ruși, relatează Mediafax.

Acţiunea a fost intitulată Mişcarea împotriva capitulării” şi a avut loc în faţa Monumentului Independenţei.

Reprezentanții Ucrainei și Rusiei ar fi ajuns marți la o înțelegere privind alegerile din regiunea Donbass și legislația privind statutul său special.

Thousands of Ukrainians hit the streets today protesting President Zelensky’s plan for local elections in Eastern Ukraine. Protesters are denouncing the plan as capitulation to Russia.



