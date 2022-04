Preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat, duminică seara, pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa ca preşedinte al Republicii Franceze.

„Cele mai calde felicitări ale mele adresate lui Emmanuel Macron pentru realegerea sa ca președinte al Franței. În aceste vremuri dificile, o conducere puternică este esențială pentru Europa. Franța este partenerul nostru puternic și de încredere și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să construim împreună democrația acasă și pacea în Europa”, a scris preșdinta Sandu pe Twitter.

My warmest congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election as President of 🇫🇷. In these difficult times, strong leadership is essential for #Europe. 🇫🇷 is our strong & reliable partner, and we look forward to continue building together democracy at home & peace in Europe.