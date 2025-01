Poliția olandeză a arestat trei persoane în cazul jafului tezaurului dacic. Reprezentanții muzeului spun că obiectele nu au revenit în posesia sa

Trei bărbați suspectați că sunt implicați în jaful comis la Muzeul Drents din Assen au fost arestați azi, în provincia Noord Holland, transmite publicația olandeză De Telegraaf. Informația a fost ulterior confirmată de poliție. Un al patrulea suspect este încă dat în urmărire de polițiștii olandezi, scrie Hot News.

La scurt timp după anunțul oficial al poliției olandeze, reprezentanții Poliției Române au susținut o conferință de presă, în care au anunțat că au primit ultimele informațiile de la omologii lor din Olanda. Oficialii români au precizat și că niciuna din cele trei persoane arestate miercuri, 29 ianuarie, în Olanda, în cazul furtului din tezaur, nu este cetățean român.

Conform surselor G4Media suspecții s-au prevalat de dreptul la tăcere și nu este cunoscut momentan trecutul lor infracțional.

Cât despre persoana care apare într-o fotografie cu o geantă, aceasta are cetățenie română, este plecată din țară de mulți ani, are un trecut infracțional semnificativ, dar nu este reținut și nu are legătură cu suspecții arestați, mai arată sursele citate.

În privința modului de operare, acesta ar fi folosit inclusiv în jaful bancomatelor, fiind o metodă de operare folosită în Occident, conform surselor citate. Însă artefactele ar avea șanse mari să fie recuperate, mai spun sursele G4Media.

Poliția din Noord Holland a explicat pentru cotidianul De Telegraaf din Olanda că arestările au avut loc în localitatea Heerhugowaard, la nord de Amsterdam. Sursele publicației olandeze nu au precizat dacă artefactele furate au fost sau nu recuperate.

Într-o actualizare ulterioară, muzeul olandez a comunicat presei că obiectele de tezaur nu au revenit în posesia sa, fără să fie clar dacă asta înseamnă că nu au fost descoperite la cei arestați sau doar că încă nu au revenit la muzeu.

„Suntem foarte încântați de știrea dătătoare de speranță legate de arestările din Noord Holland. Avem un mare respect pentru instituțiile implicate care gestionează acest caz teribil atât de eficient și așteptăm cu nerăbdare evoluțiile viitoare. Înapoierea în siguranță a artefactelor furate ar fi un pas viitor fantastic pentru toți cei implicați. Nu doar pentru noi, ci în special pentru poporul român”, se spune în comunicat.

Poliția olandeză a alcătuit o echipă specială care este pe urmele hoților care au pătruns sâmbătă dimineața, pe 25 ianuarie, în Muzeul Drentse din Assen și au furat patru piese valoroase din tezaurul dacic al României expus în muzeu.

Autoritățile olandeze au luat anterior în calcul o ipoteză în care hoții ar fi fost patru la număr, nu doar cei trei ce apar pe filmări, și că printre aceștia e posibil să fi fost români implicați.

Surse citate de ziarul olandez De Telegraaf spuneau că analiza imaginilor camerelor de luat vederi din muzeu și cercetările suplimentare privind mișcările suspecte ale vizitatorilor au furnizat anchetatorilor „informații interesante”.

Spre exemplu, poliția știe mai multe informații despre mișcările celor trei hoți după ce au schimbat modul de transport sub un viaduct al drumului N33 în apropiere de Rolde. Poliția presupunea că autorii furtului au fugit în Germania, dar nu dorește în mod oficial să ofere detalii despre anchetă.

De Telegraaf spune că aproximativ 35 de polițiști lucrează la dosarul furtului de la expoziția Dacia, de unde, pe lângă trei brățări de aur, a fost furat și celebrul coif de aur de la Coțofenești.

Echipa de poliție este formată din anchetatori tactici, specialiști criminaliști, membri ai echipei naționale de artă din cadrul Unității Naționale de Expertize și Operațiuni, scrie presa olandeză.