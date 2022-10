Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, investighează achiziția de vaccinuri anti-Covid în UE

Parchetul European (EPPO) investighează achiziția de vaccinuri anti-Covid în Uniunea Europeană, a confirmat instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, relatează Euronews România.

„#EPPO confirmă că are o investigație în curs de desfășurare privind achiziția de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană. Această confirmare excepțională vine în urma interesului public extrem de ridicat. În această etapă nu vor fi făcute publice alte detalii”, se arată într-o postare pe contul de Twitter al Parchetului.

The #EPPO confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. This exceptional confirmation comes after the extremely high public interest. No further details will be made public at this stage. pic.twitter.com/4001sNZREN