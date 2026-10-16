O firmă israeliană ar fi folosit reclame online pentru a desfășura o operațiune de spionaj de tip „zero-click”, inclusiv asupra unor jurnaliști

Agenția israeliană de publicitate digitală Discover-Tech a spionat utilizatorii de internet printr-o rețea extinsă de reclame online pe care a folosit-o pentru a urmări țintele și a facilita spargerea dispozitivelor acestora, au afirmat joi două grupuri de cercetare. Era suficient ca anunțurile să se încarce pe un site web pentru ca spionajul să aibă loc, scrie Reuters.

Serviciile sale au oferit companiei israeliene Candiru — o firmă specializată în software de spionaj inclusă pe lista neagră a guvernului SUA —, precum și altor firme israeliene de supraveghere, acces la platformele publicitare gestionate de Google, Comcast, compania rusă Yandex și alte entități, potrivit unor rapoarte separate ale grupului canadian de monitorizare a securității cibernetice Citizen Lab și ale firmei newyorkeze de securitate publicitară Confiant.

Rapoartele arată cum sectorul publicității online, care a fost mult timp obiectul unor îngrijorări legate de confidențialitate, poate servi și ca canal pentru campanii de spionaj la scară largă.

„Modul în care funcționează astăzi publicitatea online reprezintă o amenințare sistemică la adresa securității”, a declarat pentru Reuters Wolfie Christl, cercetător senior la Citizen Lab. „Atât pentru state, cât și pentru sectorul privat, societatea civilă și toți ceilalți.”

Reclamele online ale Discover-Tech — adesea pentru produse obișnuite, precum telefoane sau căști — au ajuns pe peste 120.000 de site-uri web și 75.000 de aplicații prin intermediul diverselor sale parteneriate, a precizat Citizen Lab.

Utilizatorii care au vizitat site-uri sau au folosit aplicații cu anunțurile rău intenționate puteau fi identificați și urmăriți de Discover-Tech, care, uneori, încerca să extragă și numerele de telefon ale unor utilizatori de smartphone-uri, au spus cercetătorii.

Era suficient ca anunțurile să se încarce pe un site web pentru ca spionajul să aibă loc.

Ambele grupuri de cercetare au afirmat că unele reclame ar fi fost folosite pentru a instala programe spion de la Candiru pe dispozitivele utilizatorilor, deși Confiant a precizat că reclamele pe care le-a asociat cu Candiru reprezentau o fracțiune infimă din volumul total al Discover-Tech.

Jerome Dangu, cofondator al Confiant, a declarat că Discover-Tech difuza cel puțin 10 milioane de reclame pe zi în întreaga lume și că acordurile de partajare a datelor — denumite „cookie matching” — îi permiteau să urmărească utilizatorii chiar și dincolo de aria de acoperire a reclamelor sale.

„Este foarte probabil ca sute de milioane de oameni să fi fost expuși la activitatea Discover-Tech”, a spus Dangu.

Departamentul de Comerț al SUA a inclus Candiru pe lista neagră în 2021, sub acuzația că ar fi furnizat programe spion utilizate pentru a viza în mod rău intenționat funcționari guvernamentali, jurnaliști, activiști și academicieni.

Citizen Lab a declarat că o formă puternică de software spion Candiru, distribuită prin intermediul reclamelor Discover-Tech, a fost utilizată pentru a compromite 45 de dispozitive Windows la postul de televiziune din Qatar Al Jazeera între 2024 și 2025, fapt pe care a afirmat că l-a putut confirma deoarece grupul media i-a pus la dispoziție jurnalele de rețea.

Într-o declarație, Al Jazeera a afirmat că „condamnă atacurile cu spyware care vizează o serie de membri ai personalului său” și că ia măsuri pentru a-și proteja angajații și sistemele. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a precizat postul.

Dangu, de la Confiant, a declarat că reclamele rău intenționate au fost afișate utilizatorilor din „sute de rețele din categorii sensibile”, inclusiv Pentagonul, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Curtea Penală Internațională. El a mai spus că unele regiuni, precum teritoriile palestiniene, erau deosebit de saturate de reclamele firmei israeliene.

„Dacă accesezi aproape orice site din Palestina — orice site — vei găsi o reclamă Discover-Tech. Acest lucru le oferă o vizibilitate foarte completă asupra activităților digitale ale unei întregi țări”, a spus el.

Citizen Lab a mai precizat că deține dovezi similare care arată că reclamele rău intenționate au fost afișate persoanelor din cadrul Organizației Națiunilor Unite, NATO, Comisiei Europene și a peste o duzină de guverne naționale. Printre alte rețele în care au apărut reclamele se numără firme din domeniul cipurilor, precum Nvidia, Sandisk, Broadcom și Micron, precum și mai multe organizații media din Mexic, Israel și Europa, care nu au fost identificate.

Discover-Tech este acum exclusă din anumite segmente ale pieței publicității online.

Google a declarat într-un comunicat că a colaborat cu Citizen Lab și Confiant în cadrul anchetei și a exclus Discover-Tech de pe platformele sale publicitare „pentru încălcarea sistematică a politicilor noastre”.

IAB Europe, asociația europeană pentru ecosistemul de marketing și publicitate digitală, a declarat într-un e-mail că Discover-Tech a fost suspendată săptămâna trecută de pe lista furnizorilor aprobați la nivel global, după ce un audit a identificat încălcări ale politicilor.