Noua tulpină de coronavirus: Ce știu specialiștii până acum? – BBC

Răspândirea rapidă a unei noi variante de coronavirus a fost motivul pentru introducerea unor reguli stricte, la nivelul scenariului patru, pentru milioane de oameni, restricții mai dure, inclusiv interzicerea părăsirii domiciliului, în perioada de Crăciun în Anglia, Scoția și Țara Galilor și în alte țări care, acum, pun Marea Britanie pe lista țărilor cu interdicție de călătorie, relatează BBC.

Deci, cum, în doar câteva luni, a trecut de la a fi inexistent la cea mai comună formă a virusului în mai multe regiuni ale Angliei?

În legătură cu noul tip de coronavirus descoperit în Anglia, consilierii guvernului au încredere „moderată” că noul virus este mai puțin transmisibil decât alte variante.

Toate lucrurile se află într-un stadiu incipient, conțin incertitudini uriașe și o listă lungă de întrebări fără răspuns.

Virușii suferă mutații tot timpul și este vital să ne concentrăm cu laserul asupra faptului că comportamentul virusului se schimbă, notează jurnaliștii de la BBC.

De ce cauzează mare îngrijorare această nouă variantă?

Trei lucruri se reunesc, ceea ce înseamnă că atrage atenția și îngrijorarea:

Noua variantă înlocuiește rapid alte versiuni ale virusului

Are mutații care afectează o parte a virusului care ar putea fi importantă

Unele dintre aceste mutații au fost deja arătate în laborator pentru a spori capacitatea virusului de a infecta celulele

Toate acestea se reunesc pentru a construi un nou tip de virus care se poate răspândi mai ușor.

Cu toate acestea, BBC scrie că nu există certitudine absolută. Noile tulpini pot deveni mai frecvente pur și simplu prin faptul că „se află la locul potrivit și la momentul potrivit” – cum ar fi Londra, care a avut doar restricții de nivelul doi, până de curând.

Restricțiilor de nivelul patru au fost impuse acum pentru a reduce răspândirea noii variante.

„Sunt necesare experimente de laborator, dar doriți să așteptați săptămâni sau luni (pentru a vedea rezultatele și a lua măsuri pentru a limita răspândirea)? Probabil că nu în aceste circumstanțe”, menționează prof. Nick Loman, de la Genomics UK Consortium.

Cât de repede se răspândește?

A fost detectat pentru prima dată în septembrie. În noiembrie, aproximativ un sfert din cazurile din Londra erau noua variantă. Aceasta a atins aproape două treimi din cazuri la jumătatea lunii decembrie.

Noua variantă a ajuns să domine rezultatele testelor în unele centre, cum ar fi laboratorul farului Milton Keynes.

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data – which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. pic.twitter.com/1U0pVR9Bhs — Tony Cox (@The_Soup_Dragon) December 19, 2020

Matematicienii au rulat numerele pe răspândirea diferitelor variante, în încercarea de a calcula cât de multe cazuri de noua variantă s-ar putea înregistra.

Cifra menționată de premierul britanic Boris Johnson a fost că noua varianta poate fi cu până la 70% mai transmisibilă. El a spus că acest lucru poate crește numărul R – ceea ce indică dacă o epidemie crește sau se micșorează – cu 0,4.

Acest număr de 70% a apărut vineri într-o prezentare a doctorului Erik Volz, de la Imperial College London.

În timpul discuției, el a spus: „Este prea devreme pentru a spune … dar din ceea ce vedem până acum, crește foarte repede numărul cazurilor, crește mai repede decât a crescut vreodată „o variantă anterioară”, de aceea este important să fim cu ochii pe noua variantă”.

„Nu există o cifră „bătută în cuie” pentru cât de mult poate fi infecțioasă noua variantă. Oamenii de știință, a căror activitate nu este încă publică, mi-au spus cifre atât mai mari, cât și mult mai mici decât 70%”, se menționează în prezentarea doctorului Erik Volz, de la Imperial College London.

Dar rămân întrebări dacă este mult mai infecțioasă decât restul variantelor depistate până acum.

„Cantitatea de dovezi din domeniul public este extrem de inadecvată pentru a atrage opinii puternice sau ferme cu privire la faptul dacă virusul a crescut cu adevărat transmiterea”, a declarat prof. Jonathan Ball, un virolog la Universitatea din Nottingham.



Cât de departe s-a răspândit?

Se crede că varianta a apărut fie la un pacient din Marea Britanie, fie a fost importată dintr-o țară cu o capacitate mai mică de a monitoriza mutațiile coronavirusului.

Varianta poate fi găsită în Marea Britanie, cu excepția Irlandei de Nord, dar este foarte concentrată în Londra, sud-estul și estul Angliei. În alte părți ale țării deocamdată nu par să fi ajuns.

Datele de la Nextstrain, care au monitorizat codurile genetice ale probelor virale din întreaga lume, sugerează că cazurile din Danemarca și Australia au venit din Marea Britanie. Și Olanda a raportat cazuri.

Is the new UK variant the same as the new South African variant (501Y.V2)?



No.



They both share the same mutation in spike: N501Y (N->Y at position 501). However, the 2 variants have arisen separately.



1/Nhttps://t.co/m4sx1YN7dO pic.twitter.com/N1Zmyso4mh — Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) December 19, 2020

Where have we seen these variants so far?



For the UK variant:

In the UK, we see sequences from England, Wales (a little hard to see) and Scotland. None in Northern Ireland so far.https://t.co/sdLXMBLlQ4



5/N pic.twitter.com/pIRhFsOuB6 — Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) December 19, 2020

O variantă similară care a apărut în Africa de Sud împărtășește unele dintre aceleași mutații, dar pare să nu aibă legătură cu aceasta.

S-a mai întâmplat asta?

Da.

Virusul care a fost detectat pentru prima dată în Wuhan, China, nu este același pe care îl găsim în majoritatea colțurilor lumii.

Mutația D614G a apărut în Europa în februarie și a devenit forma dominantă la nivel global a virusului.

Un altul, numit A222V, s-a răspândit în toată Europa și a fost legat de vacanțele de vară ale oamenilor din Spania.

Ce se știe despre noile mutații?

O analiză inițială a noii variante a fost publicată și identifică 17 modificări potențial importante.

Potribit BBC, au existat modificări ale proteinei spike – aceasta este cheia pe care virusul o folosește pentru a debloca ușa către celulele corpului nostru.

O mutație numită N501Y modifică cea mai importantă parte a vârfului, cunoscut sub numele de „domeniul de legare a receptorilor”.

Aici țepul face primul contact cu suprafața celulelor corpului nostru. Orice schimbări care facilitează pătrunderea virusului în interior posibil să îi ofere un avantaj.

„Arată și miroase a o adaptare importantă”, a spus prof. Loman.

Cealaltă mutație – o ștergere H69 / V70, în care o mică parte a vârfului este îndepărtată – a apărut de mai multe ori înainte, inclusiv în cazul nurcilor infectate.

Lucrarea prof. Ravi Gupta de la Universitatea din Cambridge a sugerat că această mutație crește infecțiozitatea de două ori în experimentele de laborator.

Studiile efectuate de același grup sugerează că ștergerea face ca anticorpii din sângele supraviețuitorilor să fie mai puțin eficienți în atacarea virusului.

Prof. Gupta a spus: „Crește rapid, asta este ceea ce îngrijorează guvernul, suntem îngrijorați, majoritatea oamenilor de știință sunt îngrijorați”.

De unde a venit?

Noua varianta a suferit un număr extrem de neobișnuit de mutații.

Explicația cea mai probabilă este că varianta a apărut la un pacient cu un sistem imunitar slăbit care nu a reușit să învingă virusul.

În schimb, corpul lui a devenit un teren propice pentru mutațiile virusului.

Face infecția mai mortală?



Nu există dovezi care să sugereze că este adevărat, deși acest lucru va trebui monitorizat.

Cu toate acestea, doar creșterea transmisiei ar fi suficientă pentru a provoca probleme grave spitalelor.



Dacă noua variantă înseamnă că mai mulți oameni sunt infectați mai rapid, acest lucru ar duce la rândul său la mai multe persoane care au nevoie de tratament spitalicesc.

Vaccinurile vor funcționa împotriva noii variante?

Aproape sigur da, sau cel puțin deocamdată.

Toate cele trei vaccinuri de vârf dezvoltă un răspuns imun împotriva vârfului existent, motiv pentru care apare întrebarea.

Vaccinurile antrenează sistemul imunitar pentru a ataca mai multe părți diferite ale virusului, astfel încât, chiar dacă o parte a vârfului a suferit mutații, vaccinurile ar trebui să funcționeze în continuare.

„Dar dacă lăsăm să adauge mai multe mutații, atunci începeți să vă faceți griji. Acest virus este pe o cale de evadare a vaccinului, a făcut primii pași în acest sens”, a spus prof. Gupta.

Evadarea vaccinului se întâmplă atunci când virusul se schimbă, astfel încât evită efectul complet al vaccinului și continuă să infecteze oamenii.

Acesta poate fi cel mai îngrijorător element din ceea ce se întâmplă cu noua variantă a virusul.

Această variantă este doar cea mai recentă care arată că virusul continuă să se adapteze pe măsură ce infectează tot mai mulți oameni.

O prezentare a prof. David Robertson, de la Universitatea din Glasgow, a concluzionat vineri: „Virusul va fi probabil capabil să genereze mutanți de evacuare a vaccinului”.

Acest lucru ar pune situația într-o poziție similară gripei, în care vaccinurile trebuie actualizate periodic. Din fericire, vaccinurile lansate sunt foarte ușor de modificat.

Sursa: BBC