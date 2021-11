NATO avertizează Rusia împotriva oricărei „acţiuni agresive” la frontiera cu Ucraina. Germania îndeamnă Moscova „să dea dovadă de reţinere”

Secretarul general al ONU Jens Stoltenberg avertizează luni, 15 noiembrie, Rusia împotriva oricărei noi ”acţiuni agresive” la frontiera cu Ucraina, unde mişcări de trupe ruseşti ”importante şi neobişnuite” au fost observate în ultimele săptămâni, relatează AFP.

„Orice nouă provocare sau acţiune agresivă din partea Rusiei va fi foarte îngrijorătoare. Îndemnăm Rusia să dea dovadă de transparenţă în privinţa activităţilor sale militare”, a îndemnat într-o conferinţă de presă, la Bruxelles, Jens Stoltenberg, alături de ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

The Foreign Minister of Ukraine, Dmytro Kuleba, met with the NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, in Brussels. They discussed the exacerbation of Russian armed aggression in and around Ukraine: in Crimea, Donbas, the Black Sea, the Sea of Azov and at the frontier. pic.twitter.com/3edbWqPKUP