Mesajele președinților Estoniei, Georgiei și liderei opoziției belaruse Svetlana Tihanovskaia cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la obținerea independenței R. Moldova

Președinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, președinta Georgiei, Salome Zourabichvili, și lidera opoziţiei belaruse Svetlana Tihanovskaia au venit cu mesaje de felicitare pentru cetățenii R. Moldova cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la obținerea independenței.

„R. Moldova este un exemplu că oricât de dificilă și lungă ar fi calea spre democrație, nu ar trebui să renunți niciodată”, susține lidera opoziţiei belaruse Svetlana Tihanovskaia.

„O felicit pe Maia Sandu și poporul R. Moldova cu prilejul celor 30 de ani de independență. R. Moldova este un exemplu că oricât de dificilă și lungă ar fi calea spre democrație, nu ar trebui să renunți niciodată. Și, da, nu subestimați niciodată puterea femeilor. La mulți ani, R. Moldova!”, a spus într-o postare pe Twitter lidera opoziției belaruse.

Președinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, spune că țara sa va fi alături de R. Moldova și o va susține pe calea reformelor.

„Felicitări R. Moldova la cea de-a 30-a zi de independență! Estonia va fi alături de dumneavoastră și de calea aleasă de dumneavoastră – spre reforme, va sărbători alături de voi realizările și vă va ajuta să depășiți provocările”, a spus președinta Estoniei.

Cu un mesaj de felicitare pe pagina sa de Twitter a venit și președinta Georgiei, Salome Zourabichvili, cu ocazia aniversării celor 30 de ani de independență ai R. Moldova, care menționează că țările noastre au „valori comune modelate și o istorie europeană”:

„Cele mai calde urări ale mele pentru poporul din R. Moldova și pentru președinta Maia Sandu cu prilejul celor 30 de ani de independență. Drumul nostru comun este unul de determinare, de valori comune modelate și de istoria noastră europeană”, a spus președinta Georgiei.

R. Moldova sărbătorește vineri, 27 august, 30 de ani de independență. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, i-a invitat la ceremonie pe omologul său de la București, Klaus Iohannis, dar și pe șefii de stat din Polonia, Andrzej Duda, și Ucraina, Volodimir Zelenski.

R. Moldova şi-a proclamat independenţa pe 27 august 1991, în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Este una dintre cele nouă foste republici sovietice care s-au desprins de Moscova, capitala Rusiei, după lovitura de stat eşuată din 21 august 1991, când comuniştii au încercat să îl înlăture de la putere pe preşedintele de atunci, Mihail Gorbaciov.

În centrul Chişinăului atunci a fost convocată Marea Adunare Naţională, iar Parlamentul, reunit în şedinţă extraordinară, a adoptat „Declaraţia de Independenţă”, drapelul tricolor și imnul de stat.

În 1992, noul stat a devenit membru al ONU, iar patru ani mai târziu, a devenit membru al Consiliului Europei.

