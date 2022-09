Maia Sandu: „Donețk, Luhansk, Herson, Zaporojie și Crimeea sunt Ucraina”. R. Moldova condamnă tentantiva Rusiei de a anexa în mod ilegal regiunile ocupate din Ucraina

Președinta Maia Sandu condamnă și respinge cu fermitate tentantiva Rusiei de a anexa în mod ilegal regiunile ocupate din Ucraina în urma unor „scrutine false organizate sub amenințarea armelor”.

I strongly condemn & reject Russia's attempt to illegally annex occupied regions of🇺🇦 following sham votes it staged at gunpoint.



Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia & Crimea are Ukraine.#Moldova's support for 🇺🇦’s sovereignty & territorial integrity remains unfaltering.