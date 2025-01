LIVE TEXT Rușii au atacat un tractor cu drona. Un bărbat a decedat. Război în Ucraina, ziua 1069

UPDATE 21:50 Trupele ruse au atacat Hersonul pe 27 ianuarie, raportează șeful administrației regionale, Oleksandr Prokudin. Potrivit datelor, rușii au aruncat explozibili de la o dronă pe un tractor. Ca urmare a bombardamentelor a fost ucis un bărbat în vârstă de 44 de ani.

UPDATE 16:07 Rușii au lovit Stepnogorskul cu bombe ghidate. Potrivit guvernatorului regiunii Zaporijjea, Ivan Fedorov, patru persoane au fost rănite.

UPDATE 16:03 Miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene au convenit să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei, anunță Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing.