Jurnalistul Roman Protasevici, condamnat la opt ani de închisoare de regimul Lukașenko, anunță că a fost grațiat – presa din Belarus

Jurnalistul din Belarus, Roman Protasevici, în vârstă de 27 de ani, care pe 3 mai a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru acuzații legate de reportajele sale critice la adresa lui Alexandr Lukașenko, a anunțat luni, 22 mai, că a fost grațiat, scrie BELTA.

„Chiar acum am semnat toate documentele relevante care atestă că am fost grațiat. Aceasta, desigur, este o veste minunată”, a declarat Roman Protasevici.

Protasevici, unul dintre creatorii canalului Nexta Live Telegram, a relatat pe larg despre protestele în masă împotriva lui Lukașenko, organizate în urma alegerilor prezidențiale din 2020, pe care opoziția și guvernele occidentale le-au denunțat ca fiind fraudate.

Pe 3 mai, un tribunal din Minsk l-a condamnat pe Roman Protasevici la opt ani de închisoare pentru acuzații legate de reportajele sale critice la adresa lui Lukașenko. Un alt fondator al Nexta, Stepan Putila, și fostul redactor Yan Rudik, au fost și ei condamnați de aceeași instanță, fără a fi prezenți, la 20 și, respectiv, 19 ani de închisoare.

The Belarus regime again shows its disregard for justice by sentencing 3 journalists in a fake trial on #PressFreedomDay. Stsiapan Putsila to 20 yrs, Yan Rudzik to 19 yrs, both in absentia. Raman Pratasevich to 8 yrs. He's been the regime's hostage since the @Ryanair hijacking. pic.twitter.com/SZIIUPKJz3