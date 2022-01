Înaltul Reprezentant al UE, despre situația din Kazahstan: „Suntem pregătiți să oferim asistență pentru o rezolvare pașnică a crizei”

„Suntem îngrijorați de violența care a izbucnit, în urma protestelor pașnice, în Kazahstan, care este un partener important pentru Uniunea Europeană, cu un Acord de parteneriat și cooperare în vigoare, și pentru stabilitatea regiunii”, afirmă Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, cu privire la situația din Kazahstan.

Înaltul Reprezentant al UE regretă pierderea de vieți omenești și condamnă actele de violență pe scară largă din Republica Kazahstan.

În context, Înaltul Reprezentant al UE îndeamnă autoritățile din Kazahstan să își respecte angajamentele în această perioadă dificilă, inclusiv respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale cetățenilor lor, în special, libertatea de exprimare și mass-media.

EU condemns widespread violence in #Kazakhstan.



Need to prevent further escalations, to exercise restraint at all times, and to avoid exploitation of unrest.



We stand ready to provide assistance for a peaceful resolution of the crisis.https://t.co/O8x2Kf0LOT