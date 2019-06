Gările și Stațiile Auto, datorie de 9 milioane de lei către transportatori

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a discutat, într-o ședință de lucru privind problemele din domeniul transporturilor cu reprezentanți ai Agenției Naționale Transport Auto, 10 Asociații patronale din domeniul transporturilor rutiere, precum și cu reprezentanți ai societății civile, identificând mai multe probleme din sistem.

„Îmi doresc ca modul de lucru să se schimbe, să fie colaborativ, nu indicativ. Sunt o mulțime de probleme în domeniul transporturilor, iar pe parcursul ultimelor două săptămâni primesc solicitări peste solicitări, care în mare parte se referă la tarife și dificultăți întâlnite de transportatori în raport cu autoritățile. Înainte de a lua decizii, vreau să ascult toate părțile”, a declarat ministrul Vadim Brînzan, conform informațiilor dintr-un comunicat de presă al Ministerului.

În cadrul ședinței au fost abordate subiecte despre combaterea transportului ilicit de persoane, inclusiv în regim de taxi, astfel se dorește ca transportul să fie în primul rând legal, sigur și să existe o concurență loială între companii.

Alte probleme discutate s-au referit la implicarea politicului în domeniul transporturilor, în special în procesul concesionării Întreprinderii de Stat „Gările și stațiile auto” (GSA). Totodată, a fost menționată și problema datoriilor GSA către transportatori, care în acest moment depășesc 9 milioane de lei, anunță instituția.

ZdG a scris anterior că Agenţia Proprietăţii Publice a refuzat să facă public contractul prin care toate gările şi staţiile auto din R. Moldova au fost concesionate pentru următorii 25 de ani unei firme al cărei asociat majoritar a cumpărat, în ultimul timp, mai multe bunuri imobile care erau atribuite lui Vladimir Plahotniuc şi Ilan Şor. Autorităţile îşi motivează refuzul de publicare a contractului prin existenţa unor „clauze de confidenţialitate”.

În acelaşi timp, reprezentanţii companiei câştigătoare afirmă că înţelegerea încheiată cu statul, pe lângă dreptul de prestare a serviciilor de autogară, le oferă posibilitatea de a construi pe teritoriul gărilor auto şi alte obiective de comerţ sau de prestare a serviciilor.

De asemenea, în cadrul ședinței au parvenit propuneri privind modificarea Codului transporturilor rutiere, dar și modificări la Legislația din domeniu.

Ministrul Vadim Brînzan a menționat că toate deciziile și politicile elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii vor fi realizate într-un mod colegial, iar după identificarea tuturor problemelor – nu se vor „trata” doar simptomele, dar și problema reală, de la rădăcină.

Pe piața transporturilor rutiere activează aproximativ 2605 agenți economici care prestează servicii de transport rutier de mărfuri şi persoane pe direcții naționale şi internaționale.