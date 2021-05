Editorul canalului de telegram NEXTA, reținut la Minsk după ce avionul în care se afla a fost forțat să aterizeze de urgență

Bloggerul și fotograful Roman Protasevici, fost redactor-șef al canalului de Telegram Nexta, declarat extremist în Belarus, a fost reținut la Minsk, aeronava la bordul căreia se afla acesta fiind forțată să aterizeze de urgență, informează evoboda.org.

Forțele militare aviatice belaruse au forțat avionul companiei Ryanair, în care se afla și Roman Protasevici, să aterizeze de urgență, invocând faptul că la bord ar fi o bombă. Aeronava se îndrepta de la Atena spre Vilnius.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM