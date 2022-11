Autoritățile din Ucraina cer Poloniei o examinare comună a dovezilor care au legătură cu explozia soldată cu morți

Oleksiy Danilov, secretar al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, cere autorităților poloneze o examinare comună a dovezilor care au legătură cu explozia din Polonia. Potrivit lui, autoritățile ucrainene așteaptă detalii de la parteneri despre rapoartele precum că explozia din Polonia a fost cauzată probabil de o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a 🇺🇦 air defense missile.