Apariție neobișnuită a lui Justin Trudeau la un miting. Cum a fost filmat premierul Canadei

Premierul canadian Justin Trudeau, în campanie pentru alegerile legislative, a fost nevoit să poarte o vestă antiglonţ sâmbătă, în timpul unui miting, din cauza ameninţărilor la adresa sa.

Postul public de televiziune CBC a anunțat că Trudeau a venit cu o întârziere de mai bine de o oră şi jumătate la un miting din Mississauga, la periferia Toronto (Ontario), unde îl aşteptau peste 2.000 de susţinători. Trudeau purta o vestă antiglonţ sub cămaşă şi un sacou, în contextul în care în general liderul liberal preferă să poarte doar cămaşă la mitingurile sale, scrie Agerpres, citat de stirileprotv.ro

“Un dispozitiv de securitate mai important decât de obicei” şi poliţişti cu experienţă au fost prezenţi la miting, după “o ameninţare la adresa securităţii”, potrivit postului anglofon, care a citat surse liberale.

Senior Liberal sources tell CBC, Justin Trudeau was wearing a bullet proof vest on stage for tonight’s rally, after a security threat.

He was delayed by 1.5 hours and much heavier security around him once on stage. Here’s what our cameras picked up. #cdnpoli #elxn43 pic.twitter.com/IZkRjO0bFl