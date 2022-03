Administrația Biden cere Congresului SUA să aprobe un ajutor umanitar în valoare de 10 miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina

Administrația Biden a cerut Congresului SUA să aprobe 10 miliarde de dolari sub formă de ajutor umanitar și de apărare de urgență pentru Ucraina, o sumă cu aproape 4 miliarde de dolari mai mare decât cea propusă inițial de oficialii Casei Albe, care reflectă cât de rapid a crescut nevoia de ajutor a Kievului, pe măsură ce forțele rusești își intensifică atacul, scrie The New York Times.

Cererea privind ajutorul umanitar în valoare de 10 miliarde de dolari include 4,8 miliarde de dolari în fonduri suplimentare pentru Pentagon, pentru a acoperi desfășurarea de trupe americane în țările NATO, creșterea sprijinului în domeniul informațiilor și al securității cibernetice și pentru a suplimenta armele pe care Departamentul Apărării le-a trimis deja în Ucraina, cum ar fi rachetele Stinger.

De asemenea, ajutorul include 4,25 miliarde de dolari pentru asistență economică și umanitară pentru ucraineni, inclusiv pentru cei un milion de refugiați care au părăsita țara. Totodată, cererea include bani pentru a aplica unele dintre sancțiunile economice pe care administrația Biden le-a impus, inclusiv oligarhilor ruși.

„Îndemn Congresul să acționeze rapid în examinarea acestei cereri importante”, a scris Shalanda Young, directorul interimar al Biroului de Management și Buget, în cererea obținută de The New York Times.

