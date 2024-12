VIDEO Declarațiile lui Victor Parlicov la final de mandat, despre „o potențială criză care devine tot mai reală”: „Mă simt mai ușurat, pentru că nu voi fi la butoane”

Fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, a susținut un briefing de presă joi, 5 decembrie, la final de mandat. Acesta a vorbit despre activitatea sa la Minister și s-a declarat „ușurat” că nu va deține funcția de ministru în timp ce „noi ne apropiem de o potențială criză care devine tot mai reală, de la 1 ianuarie”. Parlicov a precizat că nu și-a dat demisia, ci a fost revocat din funcție.

Fostul ministru a spus că, atunci când a preluat mandatul, una dintre priorități a fost războiul informațional, „domeniu în care a atins rezultate mai modeste”.

„În pofida faptului că noi, obiectiv vorbind, și asta arată inclusiv evaluarea externă făcută de Comunitatea energetică, am atins rezultate majore, și la ceea ce ține de securitate, și la ceea ce ține de integrarea piețelor, noi nu am reușit să convingem oamenii și să le arătăm efectele benefice ale acestor transformări. Acesta este probabil unul dintre motivele din care noi astăzi încă mai suntem atât de vulnerabili și atât de sensibili la niște narațiuni care ne-au fost impuse din exterior și la care noi nu am reușit să le schimbăm în capurile oamenilor.

Principalul subiect, pe care s-a cerut demisia mea, a fost subiectul gazelor naturale. În toată această perioadă am încercat să atrag atenția tuturor că subiectul și sensibilitatea lui este supradimensionat, umflat, în spațiul informațional. Atât ceea ce ține de dezvoltarea economică, cât și ce ține de facturile oamenilor, gazele naturale au un rol mult mai mic decât se discută în spațiul informațional. Avem 64% din gospodării care au ca sursă principală de energie sobe, dar toți se tem de prețul gazelor. Noi avem un impact asupra bugetelor gospodăriilor mult mai mare pe energie electrică, dar toată lumea discută gazele naturale. Asta este ceea ce vor actorii externi să discutăm. Aceasta nu a fost o politică dusă de Federația Rusă doar în R. Moldova, a fost un lucru pe care Federația Rusă l-a construit și niște narațiuni cu care a avut succes inclusiv la nivelul Uniunii Europene.

Aceasta nu înseamnă că subiectul nu este important, pur și simplu din păcate importanța lui percepută și sensibilitatea lui politică este mult mai mare decât importanța lui reală în viața oamenilor”, a afirmat fostul ministru al Energiei.