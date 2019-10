Președinte de comisie parlamentară, către exportatorii de nuci: Au 48 de ore să revină la prețurile corecte

Președintele Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, Igor Munteanu, le-a cerut exportatorilor de nuci să revină la practica „normală” de achiziții permise de lege și folosirea unui preț just. De asemenea, el a afirmat că toate organele de control trebuie să curme „orice fel de abuzuri ale grupurilor care se ocupau cu impozitarea neoficială”.

În cadrul unei conferințe de presă, deputatul ACUM a explicat că criza pe piața nucilor a început în decembrie 2016, „atunci când anumiți oficiali ai Guvernului Filip au revendicat o parte mai mare din piață pentru companiile afiliate”.

Potrivit acestuia, autoritățile au inițiat controale, fiind sechestrate mii de tone de nuci, reținute mai multe persoane, iar „șocul acestor intervenții în forță a instituțiilor statului au produs un mare dezechilibru în piață, în rezultatul căreia multe companii s-au autolichidat”.

Totodată, Munteanu afirmă că „Monicol”, companie „afiliată prin rudenie cu ex-premierul Pavel Filip”, ar fi avut de câștigat de pe urma crizei – „și-a triplat exporturile, într-un singur an, de la 1,2 mii t la 3,8 mii t”.

În replică, democratul califică declarațiile lui Munteanu ca fiind „goale, fără nicio dovadă concretă”.

„Subiectul nucilor apare în spațiul public, de regulă, cu puțin timp înainte de alegeri. (…) A fost creată o comisie la Ministerul Agriculturii. N-a găsit nimic, așa că s-a apucat Guvernul de lucru. Pentru că n-au găsit nimic din nou, investigațiile s-au mutat la Parlament. Și asta pentru ca deputații să poată declara orice, fără ca să poarte răspundere”, a reacționat Filip pe pagina sa de Facebook, acuzând guvernarea că îi atacă familia.

Președintele comisiei parlamentare a mai îndemnat companiile „să facă un pas decisiv și să revină la prețul de achiziție din 2016, dinaintea crizei”.

„Altminteri, am putea considera că aceste companii vor să mențină un preț extrem de mic printr-o înțelegere de cartel, ceea ce ar putea justifica intervenția Consiliului Concurenței pe acest domeniu, pe care noi ar trebui să-l ferim de orice intervenții abuzive. Exportatorii de nuci nu mai au de ce să se teamă și ar trebui să revină la prețurile corecte. Cer exportatorilor de nuci să revină la practica normală de achiziții permise de lege, folosirea unui preț just pentru ca producătorii de nuci să nu-și mai taie plantațiile din disperare și lipsă de garanții privind roada din acest an. Cer, de asemenea, tuturor organelor de control să curme orice fel de abuzuri ale grupurilor care se ocupau cu impozitarea neoficială, din numele Partidului Democrat și a clientelei sale politico-oligarhice. Au 48 ore la dispoziție pentru a reveni în albia legii și să curme orice abuzuri și impozitări neoficiale”, a conchis Igor Munteanu.