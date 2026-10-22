Platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate în R. Moldova. Proiectul a fost aprobat de Parlament

Platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R, Moldova. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat astăzi, 22 octombrie, de Parlament în lectura a doua.

Potrivit proiectului, modificările legislative au drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi. În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea TVA-ului datorat pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective.

Astfel, Codul transporturilor rutiere va prevedea expres că platformele electronice de management vor putea fi puse la dispoziție pentru utilizare pe teritoriul R. Moldova doar de către persoane juridice cu statut de rezident fiscal al țării. Totodată, toate tranzacțiile aferente vor trebui procesate exclusiv prin intermediul băncilor licențiate din R. Moldova. În cazul nerespectării acestor prevederi, activitatea platformelor neconforme va fi suspendată, se arată în comunicatul Parlamentului.

O altă prevedere a proiectului vizează operatorii de transport rutier care prestează servicii de taxi. Aceștia vor fi obligați să permită conectarea la platformele electronice doar a unităților de transport incluse în Registrul operatorilor de transport rutier.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Guvernul, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestora, va elabora procedura de suspendare și reluare a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei

După jumătate de an de la publicarea articolului „Cazul Yandex și firma sa din R. Moldova cu venituri de 0 lei. Cum pierde statul, anual, zeci de milioane de lei”, Parlamentul a anunțat că platformele de taxi vor fi obligate prin lege să proceseze plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate din R. Moldova. Proiectul a fost votat abia în prima lectură.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a relatat și despre cum bugetul de stat pierde, anual, zeci de milioane de lei din activitatea a cel puțin 1400 de șoferi care prestează servicii de taximetrie fără să fie angajați ai parcurilor de taxi, care au contracte cu firma Yandex Go prin diferite companii din afara țării.