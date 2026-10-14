Livrările limitate de motorină ar putea continua până în 2027, avertizează Agenția Internațională pentru Energie

Livrările de motorină ar putea rămâne limitate până anul viitor, pe fondul reducerii stocurilor și al producției insuficiente înaintea sezonului rece, când cererea crește. Avertismentul a fost lansat miercuri, 14 octombrie, de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), în cel mai recent raport lunar privind piața petrolului.

Potrivit AIE, marjele de rafinare pentru motorină, adică diferența dintre prețul produsului rafinat și cel al țițeiului, au ajuns în septembrie la valori record, de aproape 95 de dolari pe baril. Evoluția a fost determinată de reducerea capacităților de rafinare și a producției, în contextul atacurilor legate de războiul din Iran.

„Piețele de motorină au rămas sub o presiune semnificativă, întrucât perturbările prelungite ale aprovizionării au dus la reducerea stocurilor, contrar tiparelor sezoniere, înaintea lucrărilor de mentenanță a rafinăriilor care au loc toamna și a vârfului de cerere din timpul iernii”, a precizat AIE.

Conform agenției, oferta de motorină a scăzut cu 1,7 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea al anului 2026. Conflictul din Iran a afectat livrările prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul petrolului și al produselor rafinate din regiunea Golfului.

În același timp, Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de combustibili rafinați din lume, a fost nevoită să reducă producția de motorină în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale, se arată în raport.

AIE estimează că activitatea globală de rafinare se va redresa spre sfârșitul acestui an, ceea ce ar putea permite începerea refacerii stocurilor. Totuși, această evoluție nu va fi suficientă pentru a recupera deficitul acumulat pe parcursul anului 2026, avertizează agenția.

În încercarea de a limita creșterea prețurilor, statele membre ale AIE își coordonează eforturile pentru a pune pe piață 100 de milioane de barili de petrol și motorină din rezervele strategice.