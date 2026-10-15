Escrocherie: un bărbat din capitală, convins să dea peste 1 milion de lei unor persoane care i-au spus că este cercetat penal pentru că „susține teroriști”

În ultimele 48 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Totuși, alte trei cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Prejudiciul total se ridică la peste 1 400 000 de lei.

Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat într-un caz comis în Chișinău, în perioada 29 septembrie – 9 octombrie.

Victima, un bărbat de 62 de ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat drept angajați ai companiei Orange și ai MAI. Sub pretextul că ar susține teroriștii și că ar figura într-un dosar penal, suspecții l-ar fi determinat, prin înșelăciune și abuz de încredere, să le transmită peste 1 milion de lei.

Potrivit informațiilor preliminare, banii ar fi provenit dintr-un credit și ar fi fost transmiși în mai multe tranșe, prin intermediul unui curier.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 96 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să provoace prejudicii.

IGP îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în discuțiile telefonice cu persoane necunoscute, să nu transmită bani prin curieri la solicitarea acestora și să nu ofere date personale sau bancare.