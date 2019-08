Compania „Fly One”, obligată de instanță să achite datorii de 10 milioane de lei în bugetul de stat

Compania aeriană „Fly One” urmează să achite 10, 2 milioane de lei în bugetul după ce Curtea de Apel Chișinău i-a restituit cererea de apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 19 martie 2019.

Prin hotărârea din 19 martie 2019 a Judecătoriei Chișinău a fost admisă cererea de chemare în judecată depusă Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova și a fost dispusă încasarea din contrul „Fly One” SRL în beneficiul bugetului de stat, în temeiul contractului de cesiune de creanță nr. 3/17 din 22.12.2017:

– datoria în sumă de 7 273 541 lei;

– dobânda de întârziere în sumă de 1 340 523 lei;

– penalitatea în sumă de 1 647 457 lei.

Totodată, s-a dispus încasarea din contul ,,Fly One” SRL în beneficiul bugetului R. Moldova a taxei de stat în mărime de 50 000 lei.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 28 mai 2019, companiei i s-a acordat termenul de zece zile pentru prezentarea cererii de apel motivate și dovezii de achitare a taxei de stat în mărime de 37 500 lei.

„Dat fiind faptul că apelantul nu a prezentat dovada achitării taxei de stat și cererea de apel întocmită în conformitate cu cerinţele Legii în termenul stabilit de instanţă, în pofida faptului că cunoştea despre necesitatea înlăturării neajunsurilor depistate, după cum s-a indicat mai sus, apelantului fiindu-i oferit un termen suficient pentru înlăturarea neajunsurilor, astfel încât instanţa a stabilit cu certitudine că apelantul nu a înlăturat până la data oferită neajunsurile depistate, prin urmare Colegiul ajunge la concluzia de a restitui cererea de apel cu toate documentele anexate”, este motivată decizia CA Chișinău prin care cererea de apel declarată de SRL „Fly One” împotriva hotărîrii Judecătoriei Chișinău sediul Centru din 19 martie 2019 a fost restituită.

Fondată în septembrie 2015 de către trei persoane, inclusiv Maria Cebotari, soţia actualului ministru al Justiţiei, Vladimir Cebotari, Fly One SRL a cunoscut o dezvoltare rapidă. În aprilie 2016, compania a operat primele curse charter, iar în iunie a lansat prima cursă regulată de pasageri, către Moscova. Astăzi, numărul curselor operate de Fly One a ajuns la 18. Fly One este administrată de către Mircea Maleca, fost director al Autorităţii Aeronautice Civile și fost director al Companiei Air Moldova.