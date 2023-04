A fost lansat un nou concurs pentru funcția de director al ANRE. Candidatul selectat anterior, care afirmă că i s-ar fi cerut să-și retragă candidatura, a fost declarat neeligibil

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a lansat miercuri, 12 aprilie, un nou concurs public pentru selectarea candidatului la funcţia de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Se întâmplă după ce Comisia juridică, numiri și imunități a constatat că candidatul care urma să fie propus Parlamentului pentru numirea în funcție, Vasile Plămădeală, nu ar corespunde criteriilor de eligibilitate.

Consilierul economic la delegația UE Vasile Plămădeală a afirmat că i s-ar fi transmis „neoficial că majoritatea parlamentară ar avea un candidat pentru aceasta poziție, care la etapa concursului nu era disponibil pentru participare”, și ar fi fost „făcute aluzii” pentru a se retrage din concurs.

Pe de altă parte, președintele Comisiei economie, buget și finanțe Radu Marian a respins acuzațiile „de motivare politică în spatele deciziei de anulare a concursului”.

„La data de 3 martie, am avut o ședință cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ulterior, au început sa se întâmple anumite procese ce nu se încadrează într-o logică juridică și nu sunt caracteristice unui proces transparent. În special, la data de 6 martie, am fost contactat de reprezentanții CEB (Comisiei economie, buget și finanțe n.r.) care mi-au comunicat că candidatura mea nu va fi susținută de majoritatea parlamentară a PAS pe motiv ca nu ar întruni criteriilor de eligibilitate pentru participarea la concurs și anume ca nu aș fi deținut experiența de cel puțin trei ani într-o funcție de conducere în sectorul public sau în unul din sectoarele supravegheate de ANRE. Asta în condițiile în care, la data de 9 noiembrie 2022, CEB m-a admis la proba interviului și a constatat că întrunesc cerințele înaintate.

La acest subiect aș dori să comunic următoarele: După cum cunoașteți, în aprilie 2022 am mai participat la un concurs similar. Atunci am fost selectat drept candidatul cu nr. 2 și am fost la fel înaintat plenului Parlamentului. Atât în primăvara anului 2022 cât și în cadrul concursului recent am fost întrebat despre experiența managerială pe care o dețin. În ambele cazuri am comunicat următoarea informație: „Delegația UE este o entitate publică a UE. În ceea ce ține de experiența managerială, din funcția pe care o dețin până în prezent, în cei 9 ani de experiență, am coordonat și gestionat activitatea multiplilor experți UE ce activează în proiectele finanțate de UE, inclusiv EU HLA, DCFTA communication and visibility, EUBAM, etc. Am participat la selectarea, coordonarea de politici precum și evaluarea performantelor experților. În acest context consider că întrunesc cerințele înaintate și că dețin experiența managerială solicitată”. În total, dețin 15 ani de experiență de muncă. Aceste argumente au fost acceptate fără careva comentarii și în ambele cazuri am fost considerat eligibil pentru a participa la concurs”, a scris Vasile Plămădeală pe contul său de Facebook.