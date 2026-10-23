Zimbru, cea mai titrată echipă de fotbal din capitală, obligată să plătească peste 1 milion de euro fotbalistului accidendat grav la un meci din campionat. „Decizia generează riscuri majore pentru continuarea activității”

Echipa de fotbal Zimbru Chișinău, cea mai titrată din capitală, a fost obligată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) să achite sume ce depășesc 1 milion de euro către fotbalistul neerlandez Donny van Iperen, accidentat grav într-un meci din campionatul național de fotbal în august 2022. Într-un comunicat emis de clubul de fotbal din capitală se precizează că, după decizie, „consecințele financiare ale deciziei pun sub semnul întrebării continuarea activității F.C. Zimbru.”

Conform comunicatului emis de Zimbru, la 16 octombrie 2026, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a pronunțat decizia în cauza fotbalistului neerlandez, Donny van Iperen și a F.C. Zimbru Chișinău. Litigiul a vizat consecințele accidentării grave suferite de jucător la 6 august 2022, în timpul meciului împotriva echipei Dinamo-Auto, precum și obligațiile clubului prevăzute în contractul încheiat cu jucătorul.

Decizia prevede plata unor sume care depășesc, în total, 1 milion de euro, inclusiv despăgubiri pentru veniturile pierdute și pierderea capacității de muncă, cheltuieli medicale și prejudiciul moral. „Pentru FC Zimbru, care activează în condițiile pieței fotbalistice din R. Moldova, consecințele financiare ale deciziei generează riscuri majore pentru continuarea activității”, se precizează în comunicatul clubului de fotbal.

Jucătorul din Țările de Jos, Donny van Iperen, care juca pe postul de fundaș al clubului Zimbru Chișinău a ajuns în stare „gravă stabilă” în secţia de reanimare a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie (INN) din Chișinău, după ce a fost lovit la cap în timpul unui meci de sâmbătă, 6 august 2022, cu Dinamo-Auto Tiraspol. Responsabilii de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău spuneau că fotbalistul a fost internat în urma unui traumatism cranio-cerebral.

Ulterior, Donny van Iperen și-a revenit, dar nu a mai putut să-și continue cariera de fotbalist. Inițial, deși a cerut despăgubiri în valoare de peste 2 milioane de euro, FIFA i-a acordat 28 de mii – o sumă pe care fotbalistul a considerat-o mult prea mică în raport pierderile suferite, astfel că s-a adresat la TAS în condițiile în care el a fost declarat complet inapt de muncă.

Potrivit newstream.md, FIFA ar fi confirmat că Zimbru nu ar fi respectat obligațiile contractuale și nu i-ar oferit jucătorului nicio formă de asigurare – nici medicală, nici de accident, nici de invaliditate. Cu toate acestea, instanța fotbalistică a considerat că 28 de mii de euro reprezintă o compensație suficientă. „Am pierdut tot. Nu mai pot munci, nu mai pot juca. Încă merg greu, fac fizioterapie săptămânal, iar în viitor vor apărea noi cheltuieli. Vreau să urmez un tratament în SUA care costă aproximativ 30 de mii de euro”, declara Van Iperen într-un interviu acordat publicației olandeze NH Sport în mai 2024, citat de newstream.md.

Zimbru Chișinău este una dintre cele mai vechi echipe de fotbal din Moldova, fiind fondată în 1947. Este și cel mai iubit club din țară, adunând, în special la meciurile din cupele europene, mii de suporteri pe stadion. Zimbru a câștigat de opt ori titlul de campioană a Moldovei.





