Sondaj Va reuși Guvernul Recean mai mult decât a făcut Guvernul Gavrilița?

Pe 10 februarie guvernul Gavrilița demisiona, iar la nici o săptămână fracțiunea parlamentară PAS vota echipa propusă de Dorin Recean, ¾ din care o constituie membrii vechiului executiv. Deputații din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, precum și cei din Partidul Șor, au refuzat să acorde vot de încredere cabinetului Recean, motivând acest lucru prin faptul că decizia PAS este o mimare, nu o schimbare de guvern și au pledat pentru alegeri anticipate. Guvernul este în perioada de grație de 100 de zile pentru a-și dovedi capacitatea de guvernare. Numărătoarea a început.

Va reuși Guvernul Recean mai mult decât a făcut Guvernul Gavrilița?

Ion Chicu

Ion Chicu, ex-premier al R. Moldova

Declarația inițială a dlui Recean, de a restabili disciplina în sistemul de administrare publică, arată cât e de gravă situația în R. Moldova. Practic, administrația publică centrală este paralizată și nefuncțională. Și dl Recean își dă seama bine de aceste disfuncții și sper că va reuși, or, dacă continuăm cu această tendință, mă tem că va fi imposibil ulterior de a mai schimba ceva. Sper că va reuși să schimbe starea de lucruri și în implementarea agendei de integrare europeană… E foarte mult de lucru și acolo. Noi, pentru prima dată în istoria R. Moldova, avem situația când parlamentul, care este funcțional, se întrunește o dată la două săptămâni, pentru că nu are de lucru, nu are proiecte pe care să le examineze și să le voteze, fiindcă guvernul nu a funcționat, nu a generat aceste proiecte, deși, legat de integrarea europeană, avem o listă întreagă de legi care trebuiesc aprobate. Schimbarea guvernului – și aici remarc că s-au schimbat doar prim-ministrul și doar 2-3 miniștri, ¾ din fostul guvern a rămas și aici e cel mai mare pesimism în rândul cetățenilor, dar figura unui lider de guvern contează și sper să reușească. Pentru primele 100 de zile, cel puțin, rămânem optimiști.

Alexandr Slusari, vicepreședinte PPDA

Situația este dificilă. În primul rând, eu nu cred că acest guvern va avea parte de perioada asta de grație de 100 de zile, întrucât situația este destul de complicată, mai ales în contextul frământărilor care au loc în societate și încercărilor grupărilor politico-criminale de a destabiliza situația. Proba de 100 de zile ar fi un lux. Guvernul trebuie să demonstreze din primele zile eficiență și capacitate maximă de a guverna. Eu cred că dl Recean conștientizează acest lucru. Abordările lui sunt, din punctul meu de vedere, corecte, cel puțin la nivel de intenții. Accentul este pus pe economie, lucru care a lipsit cu desăvârșire guvernului precedent. Și securitate. Sunt două elemente-cheie, de care trebuie să aibă grijă guvernul. Părerea mea, totuși, e că formula actuală a cabinetului de miniștri este una vremelnică, tranzitorie. Nu a fost până la urmă formula guvernului de care R. Moldova are nevoie acum. Marea majoritate din garnitura guvernamentală a rămas cea veche, cu „crâșă” partiinică. Premierul, care este unul tehnocrat, nu a avut libertate în alegerea echipei, de aceea echipa, în această componență, nu cred să reziste. Problema reformării guvernului nu s-a încheiat și eu sunt convins că după ce va livra primul rezultat, Dorin Recean va cere remanieri fundamentale în guvern.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50×50

Schimbarea guvernului, cred eu, a fost o mișcare tactică a PAS-ului. Așa se face când un partid de la guvernare este într-o situație de criză, devine nepopular și atunci tu, ca partid, trebuie să faci această schimbare pentru a salva imaginea guvernării. Cât ține de noul guvern, eu cred că el nu are nevoie de acele 100 de zile promoționale, el trebuie să livreze rezultate din prima zi, mai ales că nu este un guvern total nou. El are o majoritate parlamentară confortabilă, cu susținere internă și externă, cu accent, așa după cum a fost spus, pe securitate, economie, disciplină și integrare europeană. Va reuși noul guvern mai mult? Eu nu-mi fac iluzii că lucrurile se vor schimba prea repede, cu un război la graniță și destabilizări pe interior. Probleme au fost și vor fi, doar că un prim-ministru nou poate avea soluții noi asupra problemelor pe care le are țara. Și le poate „turna benzină” mai multă celor care nu livrează rezultate. Să-i pună să apese mai mult pe accelerator.

Pentru conformitate, PG