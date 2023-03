SONDAJ Guvernul nu va indexa integral pensiile de la 1 aprilie. Ce ne așteaptă?

La început de mandat, Maia Sandu declara că majorarea pensiilor va fi obiectiv național. De la 1 aprilie se așteaptă o nouă indexare a pensiilor, dar nu cu 30,2% (rata inflației pentru 2022), ci cu 15%. Deși Uniunea Pensionarilor și opoziția parlamentară și extraparlamentară au cerut guvernării să indexeze pensiile pentru 2023 la valoarea inflației pentru anul 2022, guvernul a răspuns cu „nu avem bani”.

Guvernul nu va indexa integral pensiile de la 1 aprilie. Ce ne așteaptă?

Victor Leancă, Uniunea Pensionarilor din Moldova, președinte

Dacă prețurile vor continua să crească, iar pensiile nu, lucrurile se vor complica, pentru că pensiile își vor pierde din capacitatea lor de cumpărare. Noi am cerut în câteva rânduri Ministerului Muncii și Protecției Sociale să facă indexarea la nivelul inflației de 30%, așa cum spune legea. Ultimul lor răspuns a fost – 15%. În rest, a rămas să vedem, poate apar niște soluții noi pe parcursul anului. Problema a rămas deschisă… Nu au bani. Pentru majorarea salariilor miniștrilor, deputaților și altor categorii de funcționari au, dar pentru pensionari – nu. Lumea-i deranjată. Ce ar urma? Să scoatem lumea în stradă? Să facem gălăgie? Nu am vrea, pentru că asta ar însemna să ne apucăm de mână cu Tauber și Șor. Nu e soluție. Problemele serioase se rezolvă la masa de negocieri, nu în stradă. Poate situația nu ar fi atât de critică dacă prețurile nu ar fi de capul lor. Dacă ar exista un control mai serios asupra prețurilor la resursele energetice, la produsele alimentare, la medicamente, la alte produse de prima necesitate și s-ar elimina abuzurile, ar fi și asta un ajutor pentru categoriile vulnerabile de populație. Noi avem de gând să creăm un sindicat al nostru, așa cum există în România – Sindicatul Seniorilor. Atunci am putea să acționăm altfel în relațiile cu statul pentru a ne apăra drepturile. Noi avem 765 de mii de pensionari, asta-i putere, nu?

Veaceslav Ioniță, expert economic

Situația nu este din cele mai plăcute. La noi sistemul de pensionare este, din nefericire, unul care nu se poate autoîntreține. Bugetul de stat este nevoit în fiecare an să-l subvenționeze. Noi, practic, suntem nevoiți să sustragem bani din alte activități ca să plătim pensiile. Acest lucru se întâmplă din simplul motiv că populația pleacă din țară, numărul pensionarilor a ajuns să fie egal cu numărul tuturor lucrătorilor. Pensia, după puterea de cumpărare, va fi anul acesta mai mică decât anul trecut și decât în 2021. Practic, se primește că în 2022 pensionarii au primit și vor primi și în 2023 mai puțini bani (ca pensii) decât în 2021. Adică, vor trăi mai rău decât în 2021. E neplăcut, dar nu cred că guvernul are acum o soluție pentru rezolvarea problemei date. Cumva, parțial, problema aceasta a fost rezolvată prin majorarea pensiei minime, când au fost ajutați cei mai săraci pensionari. Și doi: în perioada rece a anului, marea majoritate a pensionarilor sau cei mai nevoiași dintre ei au beneficiat și de compensații, care sunt și ele niște venituri suplimentare… Ce ține de 2023, prețurile vor crește anul acesta într-un ritm mult mai scăzut, inflația va cădea sub 20%, sper chiar că vom finaliza anul cu o inflație sub 10% – lucru care, cumva, va diminua din tensiune. Dacă nu se va întâmpla nimic extraordinar, dacă ieșim din faza asta a lui 2022 – de reducere a consumului populației din cauza războiului și crizelor – și vor crește încasările în bugetul de stat, atunci guvernul va avea posibilitatea să acorde în toamnă pensionarilor o plată unică sau să majoreze pensia minimă, ori să le ofere compensații pe perioada rece a anului. Oricum, niște schimbări se vor produce.

Alexandra Piscunov, primară, Vadul lui Isac, rl Cahul

Pensiile au fost totdeauna moment de gâlceavă în R. Moldova. Și, de fapt, ceea ce îi sperie pe oameni mai mult nu sunt pensiile, ci prețurile. De ce? Pentru că pensiile sunt indexate o dată în an, dar prețurile se schimbă în fiecare zi sau de câteva ori în aceeași zi. Aceste facturi la gaze, la lumină, apă, carburanți și la orice au zăpăcit lumea. E tot mai greu să faci față scumpirilor. Eu nu vreau să justific nici guvernarea actuală, nici să-i critic pe cei care au fost. Ideea e că dacă guvernele s-ar preocupa mai serios de prețuri, atunci poate oamenii și-ar număra mai rar banii.