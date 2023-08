Sondaj Cum redescoperă Moldova membrii diasporei veniți în vacanță după lungi așteptări?

August – perioada vacanțelor pentru membrii diasporei. De obicei, majoritatea dintre cei plecați la muncă peste hotare aleg să revină în vacanță la sfârșitul verii în R. Moldova. Anume în aceste zile au loc întâlnirile mult așteptate cu părinții, copiii, rudele și prietenii. Sunt zile în care membrii diasporei redescoperă Moldova, așa cum este, cu bune și cu rele. Ei încearcă să se implice în soluționarea unor probleme sau trec neputincioși pe lângă ele, după ce constată că nu mai e în puterile lor să schimbe cumva situațiile degradate cu anii.

Cum redescoperă Moldova membrii diasporei veniți în vacanță după lungi așteptări?

Tatiana Ursu, Grecia

Moldova ocupă mereu un loc frumos în sufletul meu, acolo unde păstrez amintirile copilăriei și adolescenței. De 23 de ani locuiesc în Grecia, dar la fiecare revenire îmi umplu sufletul de fericire, întâlnind oameni frumoși și primitori. Am observat pe parcursul ultimelor vizite schimbări îmbucurătoare în raport cu situația pe care o constatam ani în urmă. Drumuri asfaltate, localități modernizate, în funcții de stat au ajuns mulți tineri, amabili și receptivi. Descopăr medicină mai modernizată, medici mai profesioniști. Cu regret, nu pot spune același lucru despre Institutul Oncologic. Acolo, cum a fost mafie, așa și rămâne. Multă lume se plânge de scumpiri, de salarii mici, dar ar trebui să știe că peste tot în lume prețurile au crescut mult, nu doar în Moldova. Dacă am compara cu Grecia, în Moldova multe salarii sunt la fel, doar că aici multe costuri sunt mai mici… Și mai e ceva, mulți angajați în R. Moldova muncesc lunar mai puține ore decât cei din Grecia. Totul trebuie analizat în corelație.

Liliana Țurcanu-Balaur, Italia

Moldova este patria noastră scumpă şi iubită! Revenind an de an, descoperim mai multe schimbări în bine: parcuri verzi, spații de joacă pentru copii bine amenajate, străzi reparate, calitatea serviciilor publice real îmbunătățită. Avem încă restanțe la capitolul educația populației, la cultivarea sentimentului de răbdare, de empatie. Ar trebui să nu uităm că nimeni cu nimic nu ne este dator în viața asta şi că orice lucru ar trebui făcut din inimă şi din plăcere. Mai lipsește respectul reciproc între persoane. Mai descoperim discriminare în societate, în baza statutului social. Și corupția rămâne o problemă actuală, care trebuie soluționată urgent. În Italia, activez în educaţie, sunt profesoară de engleză şi mediator intercultural. Acolo am înțeles că tinerii trebuie instruiți de pe băncile şcolii cum să fie empatici, să nu discrimineze (unul sărac – altul bogat, rus sau român). Sigur, e nevoie să respectăm identitatea noastră națională. Fiecare trebuie să aibă respect față de colegi, părinți, față de persoanele din preajmă. Aceste valori stau la baza creării unei societăți sănătoase. Practicarea sportului, reducerea consumului de alcool, reducerea numărului de magazine alco, după care îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate, începând de la echipamente și terminând cu atitudinea medicilor față de pacienți. Dacă serviciile medicale trebuie achitate, atunci acest lucru să fie făcut oficial. Mă gândesc și la sfera agriculturii, sunt fiică de agronom. Tatăl meu a iubit mult câmpiile Moldovei, le cutreiera în lung şi în lat, zicând mereu: „Mă doare să văd pârloage, dacă aş putea, le-aş lucra pe toate.” Aș pleda pentru agricultura BIO, fără pesticide, fără chimicale. Anume acest statut ne-ar putea duce faima în lume, drept țara cu cel mai bun pământ – cernoziom. Peste tot e nevoie de cultură, etică profesională şi bun simț.

Elena Chioibaș, Irlanda de Nord

Am venit cu frica de război. Fiind în Irlanda, Moldova mi se părea un butoi cu pulbere. La știri toți se plâng, totul e urât…, iar când ajungi acasă, descoperi o stare de sărbătoare. Interminabilele sărbători țin țara într-o euforie continuă. Eu vin acasă pentru oameni. Acei câteva zeci de oameni pe care-i iubesc, îi întâlnesc și mă bucur. Casa părintească și casa mea pentru mine reprezintă Moldova. M-am bucurat să văd Chișinăul curat și îngrijit, să parcurg un drum nou, bine făcut până la Vulcănești! M-au speriat prețurile și lipsa controlului asupra lor. Mita pentru medici e deja obligatorie, chiar dacă ai asigurare medicală… Festivaluri, târguri cu vin, ziua cutare sau cutare, cu cheltuieli enorme, magazine cu fițe, unde o pâine cu sodă are o poveste și costă cât nu merită, exact ca alte lucruri apărute peste noapte, cu povești impresionante, crescute pe bani munciți și cu prețuri exorbitante la intrare… Suntem ușor de manipulat, credem în povești și plătim scump, de avem sau nu avem din ce plăti. Până guvernanții luptă cu corupția, ea prosperă! Țara e în sărbătoare! Cu toate acestea, am plecat fericită, satisfăcută, cu dorința de a reveni. Nu știu când, deoarece la Giurgiulești oamenii dorm cu frica de drone și de bombe, guvernanții comit greșeli mari, cu consecințe regretabile, iar bandiții stau la pândă… Oricum, îmi este dor.