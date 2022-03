Serviciile de informații dezvăluie că Rusia dezvoltă două scenarii pentru o catastrofă nucleară în Ucraina. Care sunt acestea?

Rusia încearcă să intimideze lumea cu explozii nucleare și să dea vina pe Ucraina pentru acest lucru, scrie hromadske.ua. Jurnaliștii ucraineni întrevăd două scenarii prin care Rusia ar interveni în Ucraina provocând o catastrofă nucleară.

Aceștia fac trimitere la șeful Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirill Budanov. Potrivit lui Budanov, Rusia pregătește două scenarii pentru o catastrofă nucleară. Primul este să dai foc pădurilor radioactive. Ca urmare, un nor radioactiv se va ridica și va zbura în direcția în care bate vântul. Al doilea scenariu implică utilizarea artileriei pe un depozit nuclear, consecințele fiind aceleași.



„În primul, dar și în al doilea caz conducerea Rusiei urmărește să acuze Ucraina, și tocmai formațiunile sale „naziste”, „neonaziste”, care de fapt nu există aici”, a spus Budanov.



Bombardarea centralei nucleare



Budanov a amintit că Rusia a bombardat deja centrala nucleară din Zaporojie. În plus, a fost efectuat un atac cu rachete asupra Institutului de Fizică și Tehnologie din Harkov, pe teritoriul căruia se află un reactor nuclear experimental.



Trebuie remarcat faptul că, potrivit datelor Centrului Regional de Hidrometeorologie Zaporojie, începând cu ora 8:00, pe 12 martie, fondul de radiații în oraș și regiune este în intervalul 10-15 micro/oră, adică nu depășește fondul natural.



Anterior s-a raportat despre o posibilă provocare la centrala nucleară de la Cernobîl, pe care invadatorii ruși au capturat-o pe 24 februarie, prima zi a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Pe 8 martie, s-a aflat că muncitorii stației au fost ținuți ostatici timp de patru zile.



În interiorul centralei nucleare de la Cernobîl se aflau aproximativ cinci sute de militari ruși și 50 de unități de echipament militar.



Pe 9 martie, s-a raportat că centrala nucleară de la Cernobîl și toate instalațiile sale nucleare au fost complet scoase de sub tensiune. Alimentarea cu energie, în special, este necesară pentru răcirea continuă a depozitului de combustibil nuclear uzat. Ulterior, acolo au fost conectate generatoare diesel de rezervă, dar acestea vor funcționa doar 48 de ore.

Publicitate