Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță o nouă performanță pentru R. Moldova: Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de canoe maraton. Este al doilea an consecutiv în care sportivul urcă pe podiumul competiției mondiale.

La ediția din acest an, desfășurată în Argentina, Tarnovschi a încheiat cursa de 3,4 km în 13:17.82.

„Canoistul moldovean a fost devansat de spaniolul Jaime Duro, care a câștigat cursa cu timpul de 12:49.11, și de portughezul Ricardo Coelho, clasat pe locul al doilea cu 13:06.10”, potrivit MEC.

La ediția precedentă a Campionatului Mondial de canoe maraton, desfășurată la Győr, Ungaria, Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint în cursa de 3,6 km, cu timpul de 15:42.30.

La un pas de podium a fost și Elena Glizan. Sportiva a încheiat cursa feminină în 15:13.85, la doar o secundă de medalia de bronz, câștigată de Aleksandra Vlasova, cu timpul de 15:12.85.

Deplasarea lotului național la Campionatul Mondial de canoe maraton a fost posibilă cu sprijinul financiar al MEC.