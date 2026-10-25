Peste 400 de mii de persoane au protestat în Franța. Mitingurile pașnice la nivel național au degenerat în violențe la Paris

Sute de mii de manifestanți au mărșăluit sâmbătă în Franța, mitingurile în mare parte pașnice lăsând locul unor ciocniri la Paris și Marsilia la lăsarea nopții, în ciuda unei operațiuni de securitate uriașe menite să prevină repetarea tulburărilor de săptămâna trecută, potrivit Reuters.

Ministerul de Interne al Franței a declarat că 410 mii de persoane au participat la proteste la nivel național, deși sindicatele au spus că cifra reală este de două ori mai mare.

Principala demonstrație a avut loc la marginea sud-estică a Parisului, unde cel puțin 110 mii de persoane s-au adunat pentru a denunța creșterea costurilor vieții și inegalitatea tot mai mare.

Atmosfera s-a deteriorat brusc după încheierea mitingului. Poliția antirevoltă a tras cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă asupra unui grup de aproximativ 500 de tineri cu glugă înainte ca aceștia să se disperseze în cele din urmă într-o seară rece și ploioasă.

În Marsilia, tinerii au dat foc la coșuri de gunoi pentru a bloca drumurile și au aruncat cu pietre și sticle asupra forțelor de securitate. Poliția a declarat că mai multe magazine, inclusiv două magazine de bijuterii, au fost jefuite. Ciocniri au izbucnit și în Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes și Toulouse.

„În aproape fiecare marș am văzut formarea acestor grupuri cu risc ridicat. S-au desprins de corpul principal și au încercat să comită acte de violență”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nunez, acuzând activiștii de extremă stânga și bandele criminale că încearcă să incite la tulburări.

Autoritățile au desfășurat 70 de mii de ofițeri de poliție și jandarmi, cu zece mii mai mult decât cu o săptămână mai devreme, după ce au recunoscut că au subestimat amploarea tulburărilor din 17 octombrie.

Nunez a declarat reporterilor că violența a fost mai puțin intensă decât cu o săptămână în urmă, când jefuitorii și vandalii au început să facă ravagii.

„Ceea ce s-a schimbat a fost anticiparea”, a spus el.

El a mai spus că activiștii de extremă dreapta au căutat confruntări cu grupuri de stânga în orașele sudice Nisa și Montpellier, deschizând un potențial nou front în cadrul tulburărilor. O mare parte din centrul Parisului a căpătat aspectul unui oraș aflat în carantină, cu comercianți care au închis vitrine, muzee care și-au închis ușile și peste 20 de stații de metrou.

Grupurile de afaceri au îndemnat comercianții să rămână închiși după ce mii de magazine și afaceri au fost avariate sau jefuite în toată Franța weekendul trecut.

Mai multe dintre cele mai cunoscute instituții culturale ale capitalei, inclusiv Luvru, Muzeul Orsay și Opera din Paris, s-au închis pentru ziua respectivă ca măsură de precauție, lăsând turiștii frustrați.