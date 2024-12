Șeful Autorității Electorale Permanente din România, la tăierea porcului la vila deținută de un cetățean al R. Moldova, care a fost sediu de campanie al lui Călin Georgescu

Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP) din România, apare în imagini alături de unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, Constantin Lupu, a scris Adevărul. ZdG a scris anterior că Lupu a obținut cetățenia R. Moldova în 2014 și are domiciliul și locuiește la Chișinău într-o casă care aparține, în acte, lui Nicolae Andronic, un om politic de la Chișinău, activ în anii ’90.

Totuși, Toni Greblă a negat de la început că s-ar fi întâlnit cu candidatul independent în vila de la Izvorani, deținută de fiul lui Lupu. Ulterior, șeful AEP a menționat că fotografiile sunt de acum 2 ani, iar evenimentul a fost organizat de Constantin Lupu.

Mai exact, fotografiile intrate în posesia Adevarul îl arată pe Grebla la un eveniment tradițional românesc – tăierea porcului. Alături de el erau, printre alții, George Simion, președintele AUR, partidul care i-a declarat susținerea lui Călin Georgescu pentru turul al doilea, Cătălin Moroșanu, Constantin Lupu, tatăl lui Andy-Constantin Lupu, cel care deține casa unde își desfășoară activitățile de campanie candidatul independent.

„Am fost acum doi ani de zile și de atunci, din păcate, n-am mai avut timp să trec pe acolo. Gazda tăia un porc de Crăciun, în marginea comunei Izvorani. Acolo erau mai multe persone, printre care mi-amintesc că era și marele campion Moroșanu. Gazda, altfel, este profesor universitar, iar la acea dată era președintele Autorității pentru Învățământ Dual. Am stat aproximativ două ore, am plecat de la eveniment. De atunci n-am mai trecut pe acolo, că n-am mai avut timp. Nu-l cunosc, nu l-am cunoscut niciodată, nu am vorbit niciodată, nu m-am aflat vreodată în preajma celui pe care îl invocați dumneavoastră acolo, Georgescu”, a declarat Toni Greblă pentru Adevărul.