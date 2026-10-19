Școlile, grădinițele, spitalele și instituțiile sociale vor fi conectate la căldură



Primăria municipiului Chișinău a semnat luni, 19 octombrie, dispoziția cu privire la conectarea agentului termic în școli, grădinițe, spitale și instituțiile sociale, a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban.

„Termoelectrica” S.A. a anunțat pe 15 octombrie că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori din Chișinău, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), noaptea aceasta se așteaptă că în nordul republicii valorile în termometre vor ajunge la 11 grade Celsius. În regiunea centrală se așteaptă circa 15 grade Celsius, iar în sud – 12 grade Celsius.