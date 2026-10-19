Peste 12 000 de muncitori fără contract de muncă, depistați în 2026. „Munca declarată înseamnă protecție, nu doar salariu”

În primele nouă luni ale anului 2026, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 12 000 de persoane care munceau fără contract de muncă. Dintre acestea, peste 8100 de persoane au fost ajutate să fie formalizate. Despre acest lucru a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, pe 19 octombrie, subliniind că „munca declarată înseamnă protecție, nu doar salariu”.

„Un contract de muncă înseamnă acces la asigurări sociale, pensie, concediu medical și protecție la locul de muncă. Vom continua să promovăm munca legală, pentru ca tot mai mulți oameni să beneficieze de protecția socială pe care o merită”, a declarat aceasta.

Potrivit ministrei, în 2021 erau identificate în jur de 80 de persoane care munceau nedeclarat, în 2025 numărul acestora a depășit 8000 de persoane.

Inspectoratul de Stat al Muncii a avertizat că munca nedeclarată afectează atât drepturile salariaților, cât și concurența loială în mediul de afaceri și reduce încasările la bugetul public prin neplata contribuțiilor și impozitelor.