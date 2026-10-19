Expert, despre situația de pe Nistru: „A început în sfârșit să se schimbe”. Soluția care ar duce la o „îmbunătățire semnificativă” a situației

Situația de pe Nistru „a început în sfârșit să se schimbe”, a anunțat Ilia Trombițchi, doctor în biologie și director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”. Potrivit lui, în urma ploilor din ultimele zile, debitul apei din lacul de acumulare de la Dubăsari a crescut.

„Ploile din Moldova au determinat o creștere bruscă a debitului apei în lacul de acumulare de la Dubăsari – imediat cu +50 m³/s. Debitul total al acestuia a crescut la 75 m³/s, iar nivelul a urcat cu 8 cm – până la 28,10 m. Debitul în barajul de pe Nistru (lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, n.r.) este mai puțin semnificativ – 47 m³/s, cu o creștere totală a nivelului de 3 cm – până la 110,96 m”, a scris Trombițchi pe Facebook.

Totuși, el a subliniat că prognozele pentru următoarele două săptămâni indică precipitații în cursul superior al Nistrului de aproximativ 30 mm, ceea ce este prea puțin pentru o îmbunătățire semnificativă a situației. „Cu toate acestea, se poate concluziona că nu se preconizează o înrăutățire a situației aprovizionării cu apă în luna următoare”, a punctat el.

Expertul a reiterat că pentru ameliorarea semnificativă a problemei nivelului scăzut al apei, sunt necesare ploi nu în partea de jos, ci în partea de sus a Nistrului.

În ultimele luni, Nistrul seacă sub ochii noștri, atingând minime istorice, iar experții de mediu avertizează că despre faptul că „se va ajunge aici era clar încă acum 30 de ani” și că „în lupta cu efectele schimbărilor climatice foarte importantă este și contribuția oamenilor”.

Pe 19 octombrie, ministrul Mediului Gheorghe Hajder a scris că „situația pe râul Nistru se îmbunătățește ușor datorită precipitațiilor din ultimele zile”, precizând că deversările din lacul de acumulare Novodnistrovsk au crescut la 40 m³/s duminică, de la o medie de aproximativ 30 m³/s în ultimele două săptămâni.

Totuși, ministrul a menționat că „această îmbunătățire nu este suficientă pentru o rezolvare pe termen lung a problemei, situația depinzând exclusiv de evoluția vremii”.