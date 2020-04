Șase persoane infectate în două zile, la Negureni. Primar: „Sistemul nostru e atât de imperfect, încât testarea se face doar dacă prezinți simptome”

La Negureni, localitate din raionul Telenești, au fost confirmate șase cazuri cu coronavirus în două zile. Este vorba despre familia unui lucrător medical din sat (cinci membri), care făcea naveta la spitalul „Toma Ciorbă” din Chișinău, plus o altă persoană. Toate cele șase persoane au fost internate, iar primarul afirmă că se simt bine. Mai mult, membrii familiei nu au prezentat simptome de COVID-19.

„Este vorba de șase persoane confirmate – cinci membri sunt membri ai unei singure familii ei și al șaselea caz este separat. Ultimele două persoane au fost ieri internate ieri, la Chișinău.

Practic, cunoaștem familiile în ambele cazuri cu cine interacționează oamenii zilnic. Împreună cu angajații poliției, azi am făcut o listă de suspecți, fiecare a fost telefonat, s-a verificat starea sănătății și li s-a adus la cunoștință că trebuie să se autoizoleze.

Vom închide localitatea, dacă va fi necesar. Dacă ajungem la 1% din populație infectat – adică 27 persoane, apriori ne vom închide la carantină, în baza dispozițiilor emise de către Comisia pentru Situații excepționale.

Totodată, la propria solicitare, mai urmează să fie testate un grup de cel puțin cinci persoane, marți. Au fost făcute deja programările”, spune primarul localității, Ion Popa.

În opinia sa, testările ar trebui făcute nu doar atunci când un membru al unei familii prezintă simptome.

„Sistemul nostru e atât de imperfect, încât testarea este făcută doar dacă prezinți simptome, lucru cu care eu nu sunt de acord. Deci, membrii familiei unde s-a depistat un caz vor fi supuși testării doar dacă s-au depistat careva simptome. Până atunci, se prezumă că sunt sănătoși. Ceea ce e un paradox. Pot să vă confirm că în familia unde sunt cinci cazuri confirmate, niciunul nu are simptome – nici febră, nici tuse. Azi am vorbit de vreo șapte ori cu ei la telefon azi, mi-au spus că sunt bine, plămânii activează la maxim. Singurul simptom a fost când asistenta de la „Toma Ciorbă” a ieșit din tură și a acuzat careva dureri musculare. A raportat superiorilor și îndată a fost supusă testării. Deci, unicul simptom. În rest, nimic. Chiar și mama asistentei sociale, care este în vârstă și suferă de cancer, nu are simptome”, adaugă Popa.

Până în prezent, în R. Moldova, în total au fost depistate 591 de cazuri de infecție după investigarea a 3376 probe. Dintre acestea, 7 cazuri sunt de import și 79 cu transmitere locală.