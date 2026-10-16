Alți trei magistrați din completele specializate anticorupție urmează a fi audiați de Comisia de Evaluare. Detalii din cariera judecătorilor

În zilele de 20 și 22 octombrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura noi audieri publice în cadrul evaluării externe a judecătorilor din completele specializate anticorupție. Astfel, vor fi audiate magistratele Tatiana Bivol, Liliana Cușcă și Veaceslav Cernalev de la Judecătoria Chișinău.

„Audierile se vor desfășura în fața completelor de evaluare E, F și G, fiecare format din câte trei membri ai Comisiei, naționali și internaționali. În cadrul ședințelor, judecătorii evaluați vor răspunde întrebărilor membrilor completelor cu privire la constatările preliminare referitoare la integritatea etică și financiară și, după caz, la aspectele care necesită clarificări suplimentare”, a informat Comisia.

Judecătoarea Tatiana Bivol

Tatiana Bivol a fost numită în 2020 în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În 2025, Alexandru Postica, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a trimis sesizări la inspecția judiciarǎ, întrucât a depistat „un tipar de tergiversare a proceselor” penale cu referire la accidentele rutiere în privința a două magistrate, printre care și Tatiana Bivol.

Potrivit lui Postica, din cele 33 de dosare examinate de Bivol pe care le-a analizat membrul Consiliului Superior al Magistraturii, 16 cauze penale s-au soldat cu încetare sau liberare pe temei de intervenire a prescripției de atragere la răspundere penală, o cauză penală s-a soldat cu încetare pe motiv de împăcare a părților și un alt dosar s-a soldat cu eliberare pe temei de amnistie.

Într-una din cauzele examinate de Tatiana Bivol, din 60 de ședințe stabilite, doar 5 au fost lucrative lucrative. „Neprezentarea părților nu a fost gestionată eficient de instanță”, se arată în sesizarea lui Postica. Altă cauză examinată de magistrată este pe rol de peste 12 ani, din care 7 ani la același judecător. În tot acest timp, doar 2-3 ședințe au fost lucrative.

În cadrul examinării sesizării lui Postica de către Inspecția Judiciară, judecătoarea a respins „cu desăvârșire alegațiile autorului” și a numit acuzațiile membrului CSM „nefondate, abuzive și lipsite de careva confirmări factologice”.

Inspecția Judiciară a încetat procedura disciplinară în privința magistratei și a respins ca fiind neîntemeiată sesizarea membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Alexandru Postica. Cel din urmă a contestat decizia, însă și aceasta a fost respinsă.

„Completul de examinare a contestațiilor consideră că inspectorul judecător just a ajuns la concluzia că nu poate automat angaja răspunderea disciplinară a magistratului faptul că dosarele s-au aflat în procedura judecătorului mai mult de 4 ani sau ședința de dezbateri în unele a fost amânată peste 1-4 luni. Or, în speță nu se identifică faptele care ar putea constitui intenție sau neglijență gravă în acțiunile/inacțiunile judecătoarei Tatiana Bivol la judecarea dosarelor, ba mai mult magistratul vizat a întreprins toate măsurile posibile pentru a stabili ședințele de judecată în termen rezonabil conform agendei disponibile”, se arată în hotărârea Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii.

În luna decembrie a anului 2020, Serviciul Informații și Securitate (SIS) a solicitat într-o scrisoare adresată Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri urgente în privința unor judecători care ar fi sub influența controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon.

SIS anunța atunci că a recepționat „sesizări care denotă influențe asupra sistemului judecătoresc, prin corupere și șantaj din partea lui Veaceslav Platon, pentru a determina adoptarea sau neadoptarea deciziilor în interesele companiilor al căror beneficiar efectiv este acesta”, notează Jurnal.md. Printre acei magistrați se număra și Tatiana Bivol.

Liliana Cușcă a fost numită în funcția de judecătoare în februarie 2022, după ce a fost selectată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în urma unui concurs la care s-au înscris aproape 100 de pretendenți. Anterior, aceasta a activat în calitate de lector universitar la Catedra Istoria Românilor, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, și în calitate de asistent judiciar al grefei Curții Supreme de Justiție.

Ea a fost magistrata care a examinat, alături de judecătorii Angela Catană și Alexandru Negru, dosarul „Frauda bancară”, episoadele în care sunt inculpați foștii șefi ai Băncii Naționale a Moldovei, alți bancheri și oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Liliana Cușcă este una dintre cei nouă judecători desemnați, prin dispoziția din 20 februarie a președinta interimară a Judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan, să examineze cauzele penale trimise în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție.

Liliana Cușcă a instrumentat și unul dintre dosarele penale intentate pe numele lui Dragomir Popovici, șoferul care a provocat, pe 24 iulie 2023, un accident rutier pe bulevardul Decebal, soldat cu decesul unei tinere de 29 de ani.

Veaceslav Cernalev a fost numit în funcția de judecător, la Judecătoria Chișinău, în ianuarie 2019. Acesta a fost procuror pentru mai mulți ani – începând din 2006, în Procuratura sectorului Buiucani al capitalei.

În timp ce era deja magistrat, în 2021, inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor, Vasile Godoroja, a verificat sesizarea procurorului-șef al Secției unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Direcției Judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, cu privire la faptele comise de către ex-procurorul Cernalev ce „ar fi putut constitui abateri disciplinare, exprimate prin gestionarea ineficientă a unei cauzei penale”. Inspectorul Vasile Godoroja a stabilit în acțiunile ex-procurorului temeiuri de tragere la răspundere disciplinară, materialele cauzei disciplinare fiind transmise Colegiului de disciplină și etică. Totuși, Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat și a încetat o procedură disciplinară inițiată în privința ex-procurorului, „pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din aprilie 2011, procurorul Veaceslav Cernalev a fost recunoscut vinovat de îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, fiindu-i aplicată o sancțiune disciplinară – mustrare. „S-a constatat că procurorul Cernalev a admis tergiversări neîntemeiate şi formalism în procesul conducerii urmăririi penale în mai multe cauze penale”, se menționează în decizia CSP, care a validat hotărârea Colegiului disciplinar. Atunci, în ședința Colegiului disciplinar, Veaceslav Cernalev „a recunoscut cele imputate”.

Acesta mai fusese sancționat disciplinar anterior, în 2010, cu avertizare, pentru reținerea și solicitarea arestului pentru două persoane care ar fi „sustras” două scaune din Parlament, pe 7 aprilie 2009.

Cernalev a făcut parte din completul de judecată care le-a achitat pe magistratele Galina Moscalciuc, Svetlana Tizu, Liubovi Brânză, Ludmila Ouș și Victoria Hadârcă, inculpate într-un dosar de corupție intentat în octombrie 2018.