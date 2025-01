Reacția lui Elon Musk după ce gestul său la învestirea lui Trump a fost comparat cu salutul nazist

Elon Musk a stârnit indignare din cauza unui gest făcut cu mâna dreaptă la finalul unui discurs, care celebra învestirea lui Donald Trump. Miliardarul a mulțumit oamenilor pentru că „au făcut posibil acest lucru”, apoi și-a așezat mâna pe inimă și a întins brațul drept în față, în aer. Ulterior, s-a întors și a repetat gestul pentru cei aflați în spatele său. Multe surse mass-media, dar și utilizatori de pe rețeaua X, platforma socială pe care o deține, au comparat gestul cu un salut nazist. În replică, Musk a postat un mesaj pe aceeași platformă, potrivit BBC.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0