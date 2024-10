Rădăcinile dezinformării, prezentate bibliotecarilor din raionul Cahul

Asociația „Media-Guard”, în parteneriat cu Ziarul de Gardă, a organizat joi, 10 octombrie, la Biblioteca publică raională din Cahul, un eveniment în cadrul căruia au fost explicate rădăcinile dezinformării și importanța transparenței redacțiilor. Bibliotecarii din raionul Cahul au aflat cum pot evalua redacțiile pentru a le identifica pe cele care servesc interesul public, cum pot afla cine stă în spatele posturilor radio și ale celor de televiziune, dar și ce fel de strategii folosesc statele reziliente la dezinformare.

„E foarte important atunci când citim o știre să verificăm cine scrie această informație, să nu fie un site cu o denumire dubioasă, să fie un site sau o instituție despre care noi am auzit, pentru că atunci acea informație are mari șanse să fie veridică. În același timp, ar fi bine să verificăm dacă acel site are categoria «Contacte», dacă are un număr de telefon, o adresă la care site-ul respectiv își are redacția. Dacă vedeți știri care au titluri senzaționaliste, scrise cu litere majuscule, pur și simplu, nu le credeți, pentru că oamenii au interes să atragă atenția, să facă vizualizări, să facă bani din publicitate. De multe ori se încearcă prin știri false să se manipuleze opinia publică și să fie influențate opțiunile de vot ale oamenilor”, a menționat redactorul-șef al Ziarului de Gardă, Victor Moșneag.

Acesta a recomandat și verificarea încrucișată a informațiilor de pe mai multe site-uri. „Dacă o știre este importantă pentru țară, ea nu o să fie pe un singur site niciodată, ea o să fie răspândită pe mai multe site-uri, credibile, sănătoase, care sunt independente”, a subliniat Victor Moșneag.

Press check și criteriile în baza cărora sunt monitorizate portalurile de știri

Victor a prezentat proiectul „Press Check”, relansat în acest an de Asociația „Media-Guard”, parteneră a ZdG, care presupune monitorizarea celor mai populare portaluri de știri din R. Moldova. A fost proiectată și o animație video în care este explicat cum proiectul „Press Check” te ajută să deosebești o știre sau un mesaj fals de unul autentic. Victor Moșneag a explicat criteriile în baza cărora sunt monitorizate portalurile: publicarea numelor proprietarilor și ale beneficiarilor finali, a datelor despre finanțări și finanțatori, a datelor de identitate ale redacției, a numelor autorilor și a rapoartelor de activitate; publicarea preponderentă a conținutului propriu de interes public (60% și mai mult); citarea corectă a surselor; evitarea conținutului ce are caracter senzațional, a dezinformării și corectarea erorilor; asumarea respectării deontologiei profesionale.

Cum verificăm proprietarii posturilor radio și TV

Redactorul-șef al Ziarului de Gardă a vorbit și despre monitorizarea posturilor de televiziune și radio. „În ultima perioadă mai multe televiziuni au fost închise. Acum este foarte important să știm cui aparțin cele care au rămas. O televiziune care are în spate un patron cu afiliere politică, de cele mai multe ori o să dea la televizor mesajele care îi convin lui și sunt împotriva oponenților lui”, a subliniat Victor Moșneag. În cadrul întâlnirii a fost proiectat și un video explicativ elaborat de Ziarul de Gardă, în care se arată pașii concreți pe care trebuie să-i parcurgi pentru a afla cui aparține un post de televiziune sau un post radio și cum poți afla dacă proprietarul este afiliat politic.

Lecția finlandeză

În același timp, participanții la eveniment au aflat care sunt strategiile folosite pentru educația mediatică de către statele reziliente la dezinformare în baza exemplului Finlandei. „Finlanda stă foarte bine la capitolul luptei cu dezinformarea. La ei nu o să vezi propagandă aproape deloc, pentru că oamenii nu o cred. Asta pentru că finlandezii încep lupta cu dezinformarea încă de la grădiniță, din primii ani de școală. Copiii sunt învățați să gândească critic, să nu creadă tot ce văd în jurul lor și să-și pună întrebări despre toate. Astfel, ei au ajuns la un nivel de rezistență la dezinformare foarte ridicat”, a subliniat Victor Moșneag.